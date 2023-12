Núi Thành: Một ngư dân tử vong khi hành nghề trên biển

(QNO) - Sáng nay 16/12, Đại tá Trần Tiến Hiền – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh cho biết, một ngư dân xã Tam Hòa (Núi Thành) tử vong khi đánh bắt trên biển vừa được đưa vào bờ bàn giao cho gia đình.

Trước đó, lúc 7 giờ 20 phút, ngày 16/12, ông Mai Văn Du (51 tuổi, trú tại xã Tam Tiến, Núi Thành) là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu cá QNa-01245 TS làm thủ tục nhập bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng An Hòa trình báo: Lúc 6 giờ cùng ngày, tàu hoạt động tại vị trí có tọa độ 15,3 độ vĩ bắc – 108, 5 độ kinh đông (cách mũi An Hòa hơn 8 hải lý về hướng Đông), ngư dân Đ.V.T (59 tuổi, trú tại xã Tam Hòa, Núi Thành) trong lúc đang kéo lưới lên tàu, bị tai nạn dẫn đến tử vong. Thi thể nạn nhân được tàu QNa-01245 TS chở về Trạm kiểm soát An Hòa trình báo.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà (Núi Thành) lập biên bản, tiếp nhận thông tin, kiểm tra xác minh sự việc; đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương và gia đình nạn nhận để tiến hành các thủ tục pháp lý, tiến hành bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.