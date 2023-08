Núi Thành tổ chức diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân về trật tự an toàn giao thông

(QNO) - Sáng 3/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình xã điểm về an toàn giao thông và diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” về tình hình trật tự an toàn giao thông tại xã Tam Anh Nam. Hội nghị có gần 200 đại biểu các các khu dân cư, hộ gia đình, đoàn viên thanh niên, học sinh tham dự.

Các khu dân cư ký cam kết thực hiện mô hình.

Năm 2023, huyện Núi Thành chọn xã Tam Anh Nam phát động xây dựng mô hình xã điểm về an toàn giao thông. Mô hình sẽ thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp luật quy định về an toàn giao thông bằng nhiều hình thức; triển khai phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

Cạnh đó, 100% hộ gia đình trong khu dân cư ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhân dân không lấn chiếm lòng đường vỉa hè, hành lang công trình giao thông, có trách nhiệm bảo vệ công trình và phương tiện giao thông, tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tổ chức thăm hỏi hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn xã.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến góp ý về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, đường giao thông nông thôn còn xảy ra, tình trạng các nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe máy nẹt pô, lạng lách đánh võng, gây mất an toàn, nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Các ý kiến mong muốn lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác quản lý, các biện pháp tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Hội nghị đã báo cáo về kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 7 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn huyện Núi Thành. Trong 7 tháng đầu năm 2023, Công an huyện Núi Thành đã tổ chức 105 buổi tuyên truyền lưu động và tập trung về an toàn giao thông, kết hợp với trưng bày hình ảnh trực quan về tai nạn giao thông tại các chơ, khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn với sự tham gia của hơn 7.200 lượt người dân và học sinh. Công an huyện cũng đã tặng hơn 100 mũ bảo hiểm cho học sinh và 60 tài xế kinh doanh vận tải hành khách, 5 đơn vị, 51 lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa cam đoan, cam kết chấp hành đúng các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Tổ chức cho 60 nhà hàng, quán ăn cam kết tuyên truyền cho hành khách đến ăn uống chấp hành quy định về rượu bia.

Các đại biểu về dự đã được xem phim tư liệu về các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cả nước và trên địa bàn huyện Núi Thành trong thời gian gần đây.

Dịp này, 6 khu dân cư trên địa bàn xã Tam Anh Nam ký cam kết thực hiện Khu dân cư tham gia mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Hội nghị trao tặng 100 mũ bảo hiểm và phát 300 tờ rơi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho người dân, thanh niên, học sinh tham dự.