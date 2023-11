Núi Thành tuyên dương già làng và gia đình đồng bào Co tiêu biểu

(QNO) - Sáng nay 29/11, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc Co năm 2023.

Đồng bào dân tộc Co sinh sống tại xã Tam Trà với 325 hộ/1.288 nhân khẩu và tập trung trên địa bàn 3 thôn Phú Thọ, Phú Tân và Phú Tứ. Những năm qua, đồng bào Co duy trì sản xuất lúa nước, lúa rẫy. Riêng vụ đông xuân 2022 - 2023, đồng bào Co 3 thôn sản xuất 30ha lúa, năng suất đạt bình quân 51,01 tạ/ha.

Bà con đồng bào Co cũng tiếp tục phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đến nay tổng đàn trâu 130 con, đàn bò 350 con, đàn heo 320 con, đàn dê hàng chục con và đàn gà, vịt hơn 5.500 con. Trong các phong trào thi đua yêu nước xuất hiện nhiều gia đình, cá nhân tiêu biểu.

Tại hội nghị, UBND huyện Núi Thành tuyên dương, khen thưởng 10 già làng và gia đình đồng bào Co tiêu biểu năm 2023.