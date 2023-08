Ông Hồ Xuân Bình được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Quảng Nam

Hấp dẫn Chợ phiên và không gian ẩm thực xứ Quảng

V.LỘC - H.QUÂN | 05/08/2023 - 09:04

(QNO) – Chợ phiên Hội An và không gian ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản được xem là hoạt động nổi bật tại sự kiện "Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 19 năm 2023" đang diễn ra tại Vườn tượng An Hội (TP.Hội An).