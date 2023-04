PC Quảng Nam triển khai phương án cấp điện mùa nắng nóng, khuyến cáo sử dụng điện tiết kiệm, an toàn

(QNO) - Theo dự báo, tại miền Trung nói chung, Quảng Nam nói riêng mùa khô năm 2023 có nhiều đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài.

Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã chủ động xây dựng phương thức cấp điện mùa khô năm 2023 nhằm đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, tin cậy; khắc phục nhanh sự cố, khôi phục hoạt động của hệ thống điện tại các khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt đối với các phụ tải thuộc danh sách khách hàng quan trọng năm 2023 theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam; ưu tiên cung cấp điện liên tục cho các trạm bơm phục vụ chống hạn, phòng mặn góp phần đảm bảo sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.

Địa phương phối hợp, hỗ trợ phát quang hành lang tuyến điện. Ảnh: ĐLHA

Phòng tránh quá tải

Ông Phan Văn Hải - Trưởng phòng Điều độ PC Quảng Nam cho biết, mùa nắng nóng 2023 với dự kiến phụ tải cực đại (Pmax) là 468.2MW.

“Trong những đợt nắng nóng thời gian tới, dự báo nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao, công ty đã chủ động xây dựng phương thức vận hành lưới điện hợp lý, không để xảy ra tình trạng quá tải cục bộ trên lưới điện phân phối”, ông Phan Văn Hải thông tin.

Theo ông Hải, công ty tiếp tục thực hiện vận hành hiệu quả các nguồn điện phân tán, hạn chế tối đa tình trạng truyền ngược công suất vô công lên lưới điện truyền tải, thực hiện điều hòa các nguồn điện mặt trời mái nhà theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Công ty làm việc với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Trung, Công ty Truyền tải điện 2, Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng, Công ty Điện lực Quảng Ngãi hỗ trợ phối hợp vận hành lưới điện 220kV, 110kV trên địa bàn và các đường dây liên tỉnh đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy; hỗ trợ cấp điện cho PC Quảng Nam trong trường hợp xảy ra sự cố trên lưới điện Quảng Nam.

Các đơn vị trực thuộc công ty tăng cường kiểm tra, xử lý tồn tại, nguy cơ khiếm khuyết của các đường dây, thiết bị, đặc biệt lưu ý các trạm biến áp (TBA) phân phối, đường dây quá tải hoặc có nguy cơ đầy tải trong mùa nắng nóng 2023 để hoán chuyển nâng công suất, cân pha, sang tải kịp thời. Công ty đẩy mạnh kiểm tra các điểm tiếp xúc trên lưới điện bằng camera nhiệt độ; bảo dưỡng đường dây, thí nghiệm định kỳ các TBA phụ tải; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thi công sửa chữa điện nóng, rửa sứ cách điện bằng nước áp lực cao, liên kết mạch vòng trung thế, sử dụng máy phát điện, máy biến áp lưu động… để không làm gián đoạn cấp điện. Đối với công tác cắt điện phục vụ thi công các công trình xây dựng, sửa chữa lưới điện theo kế hoạch, PC Quảng Nam thực hiện kiểm soát và duyệt phương án thi công với chủ trương giảm tối đa thời gian mất điện cho khách hàng sử dụng điện.

Tăng cường công tác an toàn điện và tiết kiệm điện

Ông Trần Ngọc Anh - Trưởng phòng An toàn PC Quảng Nam cho biết, nhằm đảm bảo an toàn hệ thống điện, an toàn điện trong nhân dân, công ty chủ động làm việc với chính quyền các địa phương để phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận hỗ trợ chặt cây bảo vệ an toàn hành lang tuyến, xử lý các trường hợp vi phạm về hành lang an toàn lưới điện.

Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Ảnh: ĐLQS

Đối với khách hàng sử dụng điện, để tránh tiền điện tăng cao trong mùa nắng nóng, PC Quảng Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến các xã/phường/thị trấn, thôn/khối phố, trường học, các cơ quan, doanh nghiệp, khách sạn, đơn vị chiếu sáng đô thị... vận động doanh nghiệp và người dân hạn chế sử dụng thiết bị điện công suất lớn trong giờ cao điểm.

“PC Quảng Nam khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở, doanh nghiệp cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm buổi trưa từ 11h30’ đến 14h30’, buổi tối từ 20h đến 22h. Hạn chế tối đa việc sử dụng cùng thời điểm các thiết bị điện có công suất lớn như: máy điều hòa, máy bơm nước, máy giặt, bàn ủi, lò vi sóng...; tắt ngay các thiết bị điện khi ra khỏi phòng hoặc khi không sử dụng; tận dụng ánh sáng, thông gió tự nhiên. Khi dùng điều hòa nên để nhiệt độ từ 26°C trở lên. Không bắn pháo hoa, giấy kim tuyến, thả bóng bay, thả diều hoặc ném bất cứ vật gì lên đường dây điện, trạm điện” - ông Trần Ngọc Anh nêu cụ thể.