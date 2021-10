Phấn đấu giảm tỷ lệ tai nạn, thương tích và tử vong ở trẻ em

(QNO) - Ngày 20.10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 7401 thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.

Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em là trách nhiệm của toàn xã hội. Ảnh: M.L

Theo kế hoạch, Quảng Nam phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích xuống 150/100.000 trẻ em, năm 2030 là 120/100.000 trẻ em. Giảm tỷ suất trẻ em bị tử vong do tai nạn, thương tích xuống còn 13/100.000 trẻ em vào năm 2025, xuống 10/100.000 trẻ em vào năm 2030. Hằng năm giảm 5 - 10% số trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông; giảm 10% số trẻ em tử vong do đuối nước năm 2025 và 20% vào năm 2030.



Phấn đấu có 30% ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn” vào năm 2025 và 35% vào năm 2030; 30% trường mầm non, tiểu học, THCS đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn” vào năm 2025 và 35% vào năm 2030; 4% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “Cộng đồng an toàn phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em” vào năm 2025 và 4,5% vào năm 2030.

Quảng Nam cũng phấn đấu đạt các mục tiêu về truyền thông phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em cho các cấp chính quyền, cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em. Tăng tỷ lệ cán bộ, công chức làm công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhân viên y tế thôn bản, trường học... được tập huấn về phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em.

Để triển khai hiệu quả, kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em; nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng; đẩy mạnh truyền thông, giáo dục kỹ năng cho trẻ em...