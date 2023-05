Phấn đấu hằng năm giảm 5-10% tai nạn giao thông

(QNO) - Ngày 4/5, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10 ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ trong tình hình mới trên địa bàn Quảng Nam.

Công an huyện Nam Trà My đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về giao thông đến học sinh. Ảnh: N.P

Kế hoạch hướng đến đổi mới tư duy, nhận thức và hành động của các cấp, ngành đối với công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Thiết lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và lực lượng thực thi pháp luật về giao thông; xây dựng ý thức tự giác, ứng xử văn minh, chuẩn mực của người dân khi tham gia giao thông, từng bước hình thành rõ nét văn hóa giao thông trong nhân dân.

Theo kế hoạch, Quảng Nam phấn đấu hằng năm giảm từ 5-10% về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông, trọng tâm là bảo đảm an ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của nhân dân.

Phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra đua xe trái phép và ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tăng cường thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, sai phạm, tiêu cực của các cơ quan quản lý nhà nước về giao thông, lực lượng thực thi pháp luật về giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng khác có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý hành lang ATGT.

Trong quá trình xử lý các vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", tất cả hành vi vi phạm về trật tự ATGT phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng; nghiêm cấm lực lượng chức năng bỏ qua lỗi vi phạm trong xử lý vi phạm dưới mọi hình thức.

Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm pháp luật về giao thông phải được thông báo về cơ quan, đơn vị để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, Nhà nước, của từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị.

Kế hoạch cũng yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, như: điều khiển phương tiện quá tốc độ cho phép, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, cơi nới thành thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải...

Tiếp tục thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn nhằm tạo chuyển biến tích cực, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa "đã uống rượu bia không lái xe", trước hết trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến nhân dân.