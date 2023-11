Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo

Cùng với lịch sử 77 năm hình thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2023), Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam không ngừng lớn mạnh, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác nhân đạo, từ thiện xã hội.

Củng cố, phát triển tổ chức

Theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam, ngày 23/11/1946, tại Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất diễn ra tại đình làng Thanh Ấm, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Tây (nay là Hà Nội), Hội Hồng thập tự Việt Nam chính thức được thành lập.

Đại hội suy tôn Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch danh dự của Hội và đảm trách vai trò này trong suốt 23 năm cho đến khi Người qua đời. Bác sĩ Vũ Đình Tụng được bầu làm Hội trưởng.

Kể từ đó, ngày 23/11/1946 đã đi vào lịch sử của Hội CTĐ Việt Nam như một mốc son đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nhân đạo của quần chúng, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và làm Chủ tịch danh dự đầu tiên.

Trải qua 77 năm phát triển với 11 kỳ đại hội, đến nay toàn hội có hơn 7,2 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh, thiếu niên CTĐ hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

Mỗi năm, Hội CTĐ Việt Nam trợ giúp khoảng 18,3 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong xã hội thông qua những phong trào, cuộc vận động lớn đã trở thành dấu ấn riêng của hội như phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (nay là phong trào “Tết nhân ái”), cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”, chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”...

Tại Quảng Nam, Hội CTĐ tỉnh được tái lập vào đầu năm 1997 trong muôn vàn khó khăn của một tỉnh mới tái lập. Thời điểm đó, Hội CTĐ tỉnh sử dụng tạm Trung tâm Phòng chống giảm nhẹ thiên tai tại Tam Kỳ làm trụ sở của hội và chỗ nghỉ của cán bộ hội xa nhà.

Hơn 26 năm qua, hệ thống tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và phát triển, hoạt động nhân đạo ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả. Công tác triển khai các nhiệm vụ xây dựng hội thường xuyên được quan tâm, củng cố.

Như tại TP.Hội An, qua 45 năm xây dựng và phát triển (10/11/1978 - 10/11/2023), đến nay Hội CTĐ TP.Hội An có 8 cơ sở hội trực thuộc với 2.078 hội viên, 10.578 thanh, thiếu niên CTĐ, 447 tình nguyện viên.

Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây (giai đoạn từ 2019 - 2023), các cấp hội từ thành phố đến cơ sở đã triển khai đồng bộ, toàn diện các chương trình do Trung ương hội, Tỉnh hội phát động với tổng nguồn quỹ vận động đạt hơn 27,5 tỷ đồng với hơn 122 nghìn lượt người hưởng lợi.

Trên địa bàn tỉnh, hằng năm, các cấp Hội CTĐ rà soát số lượng hội viên và thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý hội viên theo quy định của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam.

Công tác quản lý hội viên, tình nguyện viên được thực hiện trên phần mềm và từng bước đi vào nề nếp và ngày càng thực chất hơn. Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 19.919 hội viên, 7.978 tình nguyện viên, với 395 đội, nhóm, câu lạc bộ...

Theo Hội CTĐ tỉnh, lực lượng tình nguyện viên đã tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo tại địa phương như hiến máu tình nguyện, phòng chống thiên tai, cứu trợ, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, bếp ăn tình thương.

Dấu ấn năm 2023

Hội CTĐ tỉnh cho biết, trong năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn do hậu COVID-19 và thiên tai; tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ hội, nhất là cấp huyện và cơ sở còn nhiều bất cập; song với sự đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, các cấp hội đã bám sát tình hình thực tế, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào, cuộc vận động.

Các cấp hội đã thực hiện phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023 đạt trị giá hơn 29,7 tỷ đồng, đã hỗ trợ cho 60.516 lượt hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã vận động trợ giúp cho 1.221 địa chỉ với giá trị hơn 4,5 tỷ đồng. Triển khai chương trình “Ngân hàng bò” cấp mới 9 bò giống và chuyển giao 17 bò sinh sản từ những năm trước cho các hộ nghèo. Mô hình “Bếp ăn tình thương”, “Bữa ăn tình nghĩa” phục vụ trên 34 nghìn lượt người.

Tháng nhân đạo năm 2023 (từ 1 - 31/5) đã thu hút nhiều tổ chức, cá nhân chăm lo cho người nghèo đạt trị giá hơn 9,2 tỷ đồng. Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” năm 2023 đã xây dựng và sửa chữa 115 nhà an toàn, tặng 14 con bò sinh kế, tổ chức tập huấn sơ cấp cứu và truyền thông pháp luật biển đảo cho 400 ngư dân...

Ngoài ra, Hội CTĐ các cấp đã triển khai hiệu quả nhiều gói hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc các dự án nhân đạo do tổ chức quốc tế tài trợ. Hội CTĐ tỉnh tổ chức cứu trợ khẩn cấp cho 34 gia đình nạn nhân các vụ tai nạn giao thông, chìm tàu tại huyện Núi Thành; 6 gia đình bị cháy nhà tại huyện Tây Giang, TP.Tam Kỳ và 5 nạn nhân bị đuối nước tại huyện Hiệp Đức và Tiên Phước. Triển khai, tổ chức vận động, tiếp nhận với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng ủng hộ ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục thảm họa động đất...

Hội CTĐ tỉnh cho biết, tổng giá trị thực hiện phong trào CTĐ năm 2023 đạt hơn 70 tỷ đồng, đã giúp đỡ cho 182.767 lượt đối tượng. Phát huy truyền thống 77 năm thành lập, phát triển, các cấp Hội CTĐ Quảng Nam quyết tâm, nỗ lực, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng để cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ nhân đạo, xứng đáng với sứ mệnh nhân đạo vì hạnh phúc của nhân dân, sự tiến bộ, công bằng của xã hội.

Nhiều hoạt động nhân đạo hưởng ứng Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam

Nhiều ngày qua, các cấp hội CTĐ trong tỉnh đã tổ chức và phối hợp với nhà hảo tâm thực hiện nhiều hoạt động nhân đạo hướng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội CTĐ xã Bình Hải (Thăng Bình) kết nối nhà hảo tâm trao tặng 150 suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh với tổng trị giá 60 triệu đồng. Tại huyện Hiệp Đức, Hội CTĐ huyện phối hợp tổ chức trao 130 suất cơm trưa cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện. Tại phường Tân An (TP.Hội An), Hội CTĐ vận động các nhà hảo tâm và qua kêu gọi trên mạng xã hội đã quyên góp hơn 55,9 triệu đồng để giúp đỡ cho em Văn Đức Tường, lớp 7/6 Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Hội An). Em Tường hiện sống với bà nội già yếu, ba bị bệnh nan y, hoàn cảnh hết sức khó khăn... (V.A)