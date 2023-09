Phê duyệt khoản viện trợ hơn 1,8 tỷ đồng xây trường học tại huyện Nam Trà My

(QNO) - Ngày 15/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1945 về phê duyệt khoản viện trợ dự án do tổ chức Korea Food For The Hungry International (KFHI) tài trợ với tổng vốn thực hiện là 1,825 tỷ đồng (tương đương 76.632 USD).

Học sinh huyện miền núi Nam Trà My sẽ có thêm 2 điểm trường mới trong thời gian đến. Ảnh minh họa: TÂM ĐAN

Dự án do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam làm đầu mối vận động; Ban quản lý Dự án - quỹ đất - đô thị huyện Nam Trà My là đơn vị thực hiện.

Dự án được triển khai đến tháng 4/2024 với mục tiêu xây mới 2 điểm trường lẻ của Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Trà Vân) và Trường Mầm non Hoa Mai (xã Trà Mai) tại huyện Nam Trà My.

Cụ thể, dự án sẽ giúp 2 điểm trường lẻ được trang bị cơ sở vật chất đảm bảo kiên cố, an toàn, tạo điều kiện tốt cho trường nâng cao chất lượng chăm sóc, dạy và học ở vùng đặc biệt khó khăn huyện Nam Trà My.

Đồng thời, công trình xây dựng sẽ góp phần giúp xã Trà Vân và xã Trà Mai hoàn thành tiêu chí trường học trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.



Để triển khai dự án, UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Trà My phối hợp với nhà tài trợ, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch hoạt động chi tiết và triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng nội dung được phê duyệt.