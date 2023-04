Phối hợp bảo vệ công trình thủy điện Sông Tranh 2

(QNO) - Sáng 28/3, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam, Công ty Thủy điện Sông Tranh, Công an huyện Bắc Trà My và Công an các xã Trà Đốc, Trà Tân giao ban công tác bảo vệ công trình thủy điện Sông Tranh 2 trong năm 2022 và quý 1/2023.

Quang cảnh hội nghị giao ban

Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 là một trong 4 nhà máy thủy điện lớn nhất tỉnh Quảng Nam, đập hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 thuộc loại đặc biệt của quốc gia cần bảo vệ nghiêm ngặt. Năm 2022 là năm đầu tiên Công ty Thủy điện Sông Tranh phát điện đạt mức 884 triệu kWh, cao nhất từ trước tới nay, đóng góp rất lớn vào an ninh năng lượng quốc gia.

Có được kết quả trên ngoài sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên, người lao động công ty còn có vai trò đóng góp của lực lượng công an, lực lượng vệ sĩ của các công ty bảo vệ, chuyên trách trong đảm bảo an ninh, an toàn lòng hồ thủy điện. Việc thường xuyên phối hợp tuần tra trên khu vực lòng hồ, đập nhà máy giữa công an, lực lượng bảo vệ và công nhân Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong sản xuất, vận hành công trình điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Tại cuộc giao ban, các bên đã trao đổi tính toán các phương án về quản lý người dân khai thác vận chuyển củi, đánh bắt hải sản trên lòng hồ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực lòng hồ, công tác diễn tập phòng chống khủng bố, phòng chống thiên tai, đảm bảo an ninh lòng hồ và an toàn cho nhà máy trong năm 2023.