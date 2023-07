Phối hợp tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia đảm bảo an toàn giao thông

(QNO) - Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an và Trung ương Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, sáng nay 5/7, Công an tỉnh và Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2023 - 2026.

Đại diện Công an tỉnh và Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo TTATGT giai đoạn 2023 - 2026. Ảnh: V.A

Theo kế hoạch, Công an tỉnh và Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về TTATGT. Phối hợp khắc phục bất cập về tình hình TTATGT tại các cơ sở thờ tự Phật giáo; triển khai các biện pháp bảo đảm TTATGT khu vực cổng các cơ sở thờ tự Phật giáo.

Phối hợp vận động Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh tham gia bảo đảm TTATGT, triển khai xây dựng các mô hình “Tăng Ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa - an toàn”. Kết hợp trong các khóa tu, khóa đào tạo, chương trình sinh hoạt Phật giáo hằng năm, phối hợp giảng dạy cho Phật tử nội dung về TTATGT trong các bài giảng.



Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: V.A

Cạnh đó còn phối hợp tuyên truyền, lan tỏa thông điệp về ATGT kết hợp với những điều răn dạy của Phật giáo trên các phương tiện thông tin đại chúng tới mọi tầng lớp nhân dân. Phổ biến kinh nghiệm hay, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác bảo đảm TTATGT; phê phán hiện tượng tiêu cực và hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.

Phát biểu tại lễ ký kết, Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh mong muốn mỗi người dân, trong đó có bà con Phật tử tiếp tục nêu cao ý thức tuân thủ pháp luật về giao thông, tích cực tuyên truyền những thông điệp bảo đảm ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn nhằm giúp giảm tai nạn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.



Đại biểu tham dự lễ ký kết. Ảnh: V.A

Hòa thượng Thích Phước Minh - Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, việc chấp hành tốt pháp luật về giao thông là thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật của người con Phật.

Hòa thượng Thích Phước Minh đề nghị Ban Trị sự GHPG Việt Nam cấp huyện, Trường Phật học, các cơ sở, tự viện trong tỉnh thực hiện tốt kế hoạch phối hợp; mong muốn tất cả Tăng Ni, Phật tử nắm vững và chấp hành pháp luật về giao thông để bảo vệ sự sống cho mình và mọi người.

Hòa thượng Thích Phước Minh - Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: V.A

Hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: V.A

[VIDEO] - Hòa thượng Thích Phước Minh - Trưởng ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh phát biểu tại lễ ký kết: