Phòng chống cháy nổ mùa nắng nóng: Tuyệt đối không chủ quan

Chỉ trong ngày 31/5, ít nhất 2 vụ cháy được ghi nhận trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng về người và của. Nguy cơ xảy ra cháy nổ mùa nắng nóng được cảnh báo thường xuyên, tuy nhiên những bất cẩn của người dân vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Phòng ngủ gia đình ông T. ở xã Tam Đại (Phú Ninh) bị lửa thiêu rụi. Ảnh: T.C

Thiệt hại nặng

Người dân ở khối phố 1 (phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) vẫn còn bàng hoàng sau vụ cháy xảy ra ở nhà sách T.H. vào rạng sáng 31/5 vừa qua. Vợ chồng chủ nhà không may thiệt mạng sau vụ cháy, nhiều tài sản ở cửa hàng văn phòng phẩm nơi xảy ra cháy bị thiêu rụi.

Năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy trong khu vực dân sự, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân một số vụ cháy được xác định do sự cố hệ thống, thiết bị điện, sơ suất, bất cẩn trong sử dụng lửa, nhiệt. Ngoài ra, Công an tỉnh cũng đã tiếp nhận, xử lý đối với 82 tin báo sự cố cháy nhỏ như cháy đường dây dẫn điện, cháy bãi cỏ, rác, rơm, rò rỉ khí gas... Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 18 vụ cháy trong lĩnh vực dân sự, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 1,8 tỷ đồng. Liên quan đến thiệt hại về người, ngoài vụ cháy xảy ra ngày 31/5 làm hai người chết tại phường An Sơn (Tam Kỳ), vào ngày 2/3 cũng xảy ra một vụ cháy ở xã Trà Cang (Nam Trà My) khiến hai người tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đã nhanh chóng huy động phương tiện cùng lực lượng đến hiện trường. Tuy nhiên, công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn.

Căn nhà xảy ra cháy tương đối kiên cố, 3 tổ cứu nạn triển khai tiếp cận từ phía trước, phía sau căn nhà nhưng đám cháy bùng phát dữ dội, nguy cơ cháy lan sang các căn nhà liền kề. Khi ngọn lửa được khống chế, hai nạn nhân trong vụ cháy đã không qua khỏi. Nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Cùng ngày, một vụ cháy khác được ghi nhận xảy ra tại nhà ông T.C.T. ở thôn Trung Đàn (xã Tam Đại, Phú Ninh). Rất may, thời điểm xảy ra cháy không có người ở trong nhà nên không có thương vong, song nhiều tài sản của gia đình bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do chập điện gây cháy.

Mùa nắng nóng đã bắt đầu, những nguy cơ về cháy nổ tăng cao. Thời gian qua, công tác tuyên truyền phòng tránh cháy nổ đã được tích cực triển khai, song nguy cơ vẫn hiển hiện.

Trong các vụ cháy, việc tiếp cận, ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận tại một số khu dân cư, tình trạng đường thoát hiểm bị chiếm dụng, người dân tự ý cơi nới, lắp đặt thành chuồng nuôi gà, nuôi chim, hoặc sử dụng chứa đồ đạc đã vô hiệu hóa tác dụng của đường thoát hiểm.

Nhiều nhà ở kết hợp kinh doanh chưa có biện pháp sắp xếp hàng hóa, thiết bị khoa học, thiếu trang thiết bị PCCC. Nhà ở được xây dựng kiên cố song lại không tính toán đến lối thoát hiểm. Khi có sự cố xảy ra, lực lượng ứng cứu gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải cứu người, sơ tán tài sản.

Cần chủ động phòng cháy

Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh, qua khảo sát, nhiều khu dân cư đã có quy hoạch, bố trí đường thoát nạn dự phòng phía sau các dãy nhà, nhưng hiện nay, nhiều hộ dân đã che chắn, lấn chiếm dẫn đến không đảm bảo thoát nạn khi có cháy xảy ra, nhất là ở địa bàn đô thị.

Hai người chết, nhiều tài sản bị thiêu rụi trong vụ cháy xảy ra tại phường An Sơn (Tam Kỳ) sáng 31/5 vừa qua. Ảnh: T.C

Công tác quản lý đầu tư xây dựng tại khu - cụm công nghiệp, khu dân cư, đô thị còn phát sinh trường hợp công trình đã được xây dựng, đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế, chấp nhận nghiệm thu về PCCC.

Một số công trình cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất, công năng sử dụng không đúng thiết kế được duyệt, không trình thiết kế cải tạo, chuyển công năng, không có ý kiến của cơ quan quản lý xây dựng khu - cụm công nghiệp, khu dân cư dẫn đến không đảm bảo yêu cầu về PCCC.

Bên cạnh đó, một số khu vực, địa phương chưa quy hoạch và xây dựng bến lấy nước cho xe chữa cháy. Điều này xảy ra ở một số khu vực đông dân cư, chợ, khu - cụm công nghiệp.

Công tác quản lý, vận hành sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy thiếu hợp lý. Hệ thống cấp nước ở một số nơi xuống cấp kéo dài, trụ nước chữa cháy không có nước hoặc có nhưng áp lực, lưu lượng không đảm bảo, những vị trí hư hỏng chưa được khắc phục kịp thời tác động lớn đến công tác ứng phó khi có sự cố cháy.

Quá trình đô thị hóa tiếp tục phát triển đang đặt ra nhiều áp lực cho công tác phòng cháy ở cơ sở. Mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng năng lượng như điện, xăng dầu, khí ga, hàng hóa, vật tư dễ cháy trong sinh hoạt, sản xuất kinh doanh ngày càng cao dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy nổ ngày càng cao.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đang tăng cường tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC; gia tăng tần suất tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH. Đồng thời hoạt động kiểm tra, rà soát được duy trì.

Công an tỉnh và công an các địa phương đã chỉ đạo duy trì tuyên truyền, kiểm tra PCCC đối với khu dân cư, nhà ở hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo người dân chấp hành tốt những biện pháp phòng cháy trong mùa nắng nóng, cách ly vật dễ cháy khỏi nguồn điện, nguồn lửa, trang bị thiết bị chữa cháy tại chỗ. Đơn vị cũng sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, chấn chỉnh những vi phạm liên quan đến lối thoát hiểm ở một số khu dân cư, nhà ở của người dân trong thời gian tới.