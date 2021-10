Phong tỏa cứng vùng giáp ranh với Đà Nẵng, người dân đi lại khó khăn

(QNO) – Nhiều tuyến đường kết nối thôn Hà Đông, xã Điện Hòa (thị xã Điện Bàn) với vùng giáp ranh TP.Đà Nẵng đã bị lập rào chắn ngang nhiều tháng qua khiến lưu thông đi lại của người dân gặp khó khăn.

Kể từ tháng 8.2021, khi dịch Covid-19 tái bùng phát các tuyến đường kết nối thôn Hà Đông (xã Điện Hòa) với các xã thuộc huyện Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) đã lập rào chắn cấm lưu thông qua lại. Mặc dù dịch Covid-19 được kiểm soát gần tháng nay, giữa TP.Đà Nẵng và Quảng Nam có nhiều văn bản "thông đường" nhưng những chốt chặn này vẫn chưa được tháo dỡ.

Thậm chí, trên tuyến đường 409 tại vị trí giáp ranh giữa thôn Hà Đông và thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang), một chốt đã được chính quyền xã Hòa Tiến dựng ngay trên phần đất thôn Hà Đông chia cắt các gia đình nơi đây.

Bà Trương Thị Hồng (trú ở tổ 10, thôn Hà Đông) cho biết, nhà bà và nhà mẹ ruột cách nhau chỉ vài căn, nhưng do vướng chốt nên bây giờ muốn qua thăm mẹ bà phải đi đường vòng cách xa hàng trăm mét.

Thôn Hà Đông giáp với 3 xã Hòa Tiến, Hòa Châu và Hòa Phước của huyện Hòa Vang. Toàn thôn hiện còn khoảng 5 chốt cứng chưa tháo dỡ.

Theo ông Nguyễn Đức Diệu (trú tổ 10, thôn Hà Đông), ngăn ngừa dịch Covid-19 là cần thiết nhưng bằng cách dựng các chốt cứng là không ổn, gây ảnh hưởng sinh hoạt, làm ăn của người dân.

“Người dân thôn Hà Đông với vùng lân cận huyện Hòa Vang bao lâu nay sống liên cư, liên địa với nhau, bây giờ hoàn toàn bị chia cắt. Vất vả nhất là thợ hồ, công nhân, người buôn bán, bây giờ muốn ra Đà Nẵng phải di vòng lên đường ĐT605 xa thêm vài cây số, trong khi từ nhà ra đường vành đai phía Nam Đà Nẵng (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa) nối dài chỉ tầm 100m. Chúng tôi không phản đối họ chốt chặn nhưng phải có người gác trực chứ không thể khóa cứng như vậy, nếu lỡ đêm hôm có cứu thương, hỏa hoạn thì dân xoay xở sao được” - ông Diệu phân trần.

Nhiều tuyến đường kết nói thôn Hà Đông với TP.Đà Nẵng đã bị khóa cứng

Your browser does not support the video tag.





Bí thư Chi bộ thôn Hà Đông - Nguyễn Văn Dũng chia sẻ, ông đã nhiều lần phản ánh lên xã nhưng chưa nhận được phản hồi.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch UBND xã Điện Hòa nói: “Tôi đã điện thoại trao đổi với lãnh đạo các xã giáp ranh giới phía TP.Đà Nẵng và được trả lời là các chốt rào nằm trên đất Đà Nẵng không ảnh hưởng đến xã Điện Hòa. Tôi nghĩ đây là vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, xã với xã không thể giải quyết được” - ông Hải nói.