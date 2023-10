Phú Ninh: Nhà dân hứng nước từ Cụm công nghiệp Đồi 30

(QNO) - Từ nhiều năm nay, mỗi lần có mưa lớn thì nước từ Cụm công nghiệp Đồi 30 - thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh) lại chảy vào khu dân cư ảnh hưởng đến sinh hoạt và đất canh tác của người dân.

Giếng nước nhà ông Tâm đã bị hư do thấm nước bẩn. Ảnh: PHAN VINH

Mưa là ngập

Gia đình ông Trương Văn Tâm (thị trấn Phú Thịnh, huyện Phú Ninh) sinh sống trong căn nhà được xây từ năm 1984 đến nay ở khu vực triền Đồi 30. Từ năm 2021 đến nay, mỗi khi có mưa lớn thì nước từ Cụm công nghiệp (CCN) Đồi 30 men theo tường rào chảy vào vườn nhà ông.

Vì khu vực nhà bếp, công trình vệ sinh và giếng nằm thấp hơn mặt bằng của CCN Đồi 30 nên khi có mưa lớn là nước tràn lên, gây ngập úng công trình vệ sinh và giếng thấm nước bẩn không thể sử dụng được.

Công trình vệ sinh nhà ông Tâm nước tràn từ góc tường. Ảnh: PHAN VINH

"Mấy hôm nay mưa lớn, gia đình tôi phải dựng bếp củi ở ngoài nấu ăn, không có chỗ đi vệ sinh đã đành, đến nước sinh hoạt cũng phải hứng nước mưa. Trong nhà có con dâu đang sắp sinh, nếu tình trạng này tiếp diễn thì gia đình tôi khó khăn trăm bề" - ông Tâm nói.

Bên cạnh nhà ông Tâm là nhà của hai vợ chồng ông Trần Văn Đường (85 tuổi) và bà Phạm Thị Hồng Tư (83 tuổi). Tuy căn nhà mới xây cao ráo nhưng khi có mưa lớn, nước từ CCN Đồi 30 chảy về rất mạnh, gây ngập đường phía trước nhà.

"Hai vợ chồng tôi già rồi, đêm khuya, mưa lớn, nước bao quanh nhà như vậy lỡ có chuyện gì thì đi đâu được?" - ông Đường chia sẻ.

[VIDEO] - Toàn cảnh nước từ CCN Đồi 30 chảy vào khu dân cư và đất canh tác:

Theo người dân địa phương, khu vực Đồi 30 trước đây rất cao, từ khi CCN được xây dựng, san lấp mặt bằng nhưng chưa thi công hệ thống thoát nước, nên nước chảy tự do hướng về phía nhà ông Tâm và ông Đường, sau đó chảy ra đoạn đường đi thôn Khánh Tân (xã Tam Dân).

Người dân thôn Khánh Tân xã Tam Dân bức xúc vì diện tích đất canh tác liên tục bị ngập úng, xói lở mỗi khi có mưa lớn. Ảnh: PHAN VINH

Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Dân cho biết, dòng nước chảy từ CCN Đồi 30 khi có mưa lớn cũng gây xói lở, trôi lúa và ngập úng sâu hơn 4ha đất canh tác tại cánh đồng Xóm Mới (tổ 1, thôn Khánh Tân).

Tính phương án tái định cư

Những năm qua, các hộ dân ảnh hưởng bởi CCN Đồi 30 đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên UBND thị trấn Phú Thịnh và huyện Phú Ninh phản ánh về tình trạng trên.

Theo ông Huỳnh Ngọc Lâm - Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thịnh, địa phương đã tiếp nhận đơn và báo cáo lên cấp trên yêu cầu xem xét giải quyết về trường hợp nhà ông Tâm và ông Đường. Trong đợt mưa lớn kéo dài những ngày này, tình trạng thoát nước của CCN Đồi 30 ảnh hưởng các hộ dân và giao thông đi lại tuyến tiếp giáp giữa thị trấn và xã Tam Dân lại tiếp tục diễn ra.

Nước ngập khu vực trước nhà ông Đường. Ảnh: PHAN VINH

"Sáng nay 16/10, chúng tôi có báo cáo nhanh gửi UBND huyện hỗ trợ 1 giếng khoan cho nhà ông Tâm để đảm bảo vệ sinh môi trường. Về lâu dài, đề nghị huyện làm việc với CCN Đồi 30 sớm hỗ trợ bồi thường và tái định cư các hộ dân tại khu vực này. Đồng thời đề nghị CCN Đồi 30 hoàn thiện hệ thống thoát nước để phân thủy, đảm bảo hạn chế nước thoát về 1 phía ngập nhà dân" - ông Lâm nói.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Phú Ninh cho biết, theo thiết kế toàn bộ CCN Đồi 30 có hệ thống đường và mương thoát nước tổng thể dẫn về hệ thống thoát nước của khu trung tâm huyện rồi chảy ra suối La Ngà. Tuy nhiên, hạng mục này đến nay vẫn chưa được thi công do vướng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Điều này đã dẫn đến tình trạng nước từ CCN Đồi 30 thoát về một phía ảnh hưởng nhà dân ở thị trấn Phú Thịnh và đất canh ở xã Tam Dân. Huyện đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp khai thác CNN này là Công ty TNHH Đầu tư quốc tế Phú Ninh, yêu cầu xử lý.

Chưa có đường thoát nước, nước từ CCN Đồi 30 băng qua hàng rào bê tông, chảy về 1 hướng. Ảnh: PHAN VINH

Sau đó, công ty đã cho thi công mương thoát nước men theo vườn nhà ông Tâm và chạy qua cổng nhà ông Đường. Thế nhưng, cách làm này cơ bản không thể xử lý vấn đề, vì lượng nước từ CCN chảy về quá lớn.

Được biết, khu vực nhà ông Tâm, ông Đường đều nằm trong phạm vi dự án CCN Đồi 30, đã được giao cho doanh nghiệp thực hiện phương án bồi thường và tái định cư nhằm triển khai tổng thể dự án.

Huyện yêu cầu doanh nghiệp sớm giải phóng mặt bằng để thi công hệ thống thoát nước cho CCN Đồi 30. Ảnh: PHAN VINH

"Huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết khu tái định cư cho người dân ra đường lớn Phan Châu Trinh. Trên hồ sơ, thời gian triển khai thi công đầu tư của doanh nghiệp vào CCN Đồi 30 đến quý I năm 2023. Và trong cuộc họp với huyện hồi tháng 8/2023 vừa qua, doanh nghiệp này cam kết sẽ tập trung tái định cư cho các hộ dân sau mùa mưa bão năm nay để sớm ổn định cuộc sống người dân và thi công các hạng mục còn lại, trong đó đặc biệt là hệ thống thoát nước" - ông Hùng nói.