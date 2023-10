Phú Ninh sẵn sàng di dời dân vùng sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn

(QNO) - Huyện Phú Ninh chỉ đạo các xã bám sát phương án ứng phó thiên tai, túc trực 24/24 giờ. Riêng 2 xã Tam Đàn và Tam An sẵn sàng triển khai di dời dân trong hôm nay (15/10) nếu trời tiếp tục mưa lớn.

Nhiều đoạn đường ở Phú Ninh bị sạt lở. Ảnh: PHAN VINH

Tại xã miền núi Tam Lãnh, ông Nguyễn Văn Sự - Chủ tịch UBND xã cho biết, từ chiều qua 14/10, cầu Trà Ly dẫn vào làng đồng bào Co thuộc thôn Trà Sung cũ đã bị ngập nước. Mực nước sông tại khu vực này lên xuống thất thường, có lúc cầu ngập hơn 1m.

Theo ông Sự, đây là tuyến đường duy nhất dẫn vào ngôi làng có 40 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu. Lực lượng cán bộ, dân quân thôn đã túc trực, dựng rào chắn ngăn không cho người dân lưu thông phòng ngừa rủi ro.

Hai mố cầu Hố Đu có nguy cơ bị đất đá bồi lấp. Ảnh: PHAN VINH

"Ngoài ra, khu vực cầu Hố Đu thuộc tuyến ĐH11 tiếp giáp ĐH4 đoạn từ Tam Dân đi Tam Lãnh cũng bị sạt lở. Trưa nay (15/10) chúng tôi đi khảo sát thì thấy đất đá sạt lở xuống 2 mố cầu. Nếu mưa lớn tiếp diễn khả năng sạt lở nặng ở khu vực này rất cao" - ông Sự nói.

Còn tại xã Tam Lộc, khu vực đường tránh công trình cầu ĐH9 đoạn từ thôn Đại Quý đi thôn Tây Lộc đã bị sạt lở nặng, nước băng qua đường. Tối qua (14/10) tại khu vực này, một người đàn ông chạy xe máy băng qua dòng nước thì bị cuốn trôi xe, còn người may mắn thoát nạn.

Dựng rào chắn tại đoạn đường ngập sâu. Ảnh: PHAN VINH

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam, bà Phạm Thị Kính - Chủ tịch UBND xã Tam Lộc cho biết, khu vực nói trên là đường tạm khi công trình đang thi công. Địa phương đã dựng rào chắn, cắm biển cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm, rất may chưa có mất mát về người.

"Hiện nay, đáng quan tâm nhất là 12 hộ dân tại thôn Cẩm Long - khu vực dưới chân đèo Eo Gió có nguy cơ sạt lở cao. Thời gian qua công tác tuyên truyền, vận động được triển khai và bây giờ chúng tôi sẵn sàng phương án di dời cho các hộ này đến nơi an toàn" - bà Kính nói.

Các hộ dân vùng ngập sâu sẵn sàng di dời đến nơi an toàn. Ảnh: PHAN VINH

Theo ông Trần Quốc Danh - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, cách đây vài ngày UBND huyện đã có công văn chỉ đạo các xã vào trạng thái sẵn sàng ứng phó thiên tai, cắt cử lực lượng túc trực 24/24 giờ. Tại các khu vực nguy cơ sạt lở, ngập úng... địa phương đã có phương án triển khai cụ thể.

Lực lượng xung kích xã Tam Đàn sẵn sàng hỗ trợ di dời dân. Ảnh: PHAN VINH

"Hiện nay xã Tam An có thôn An Thiện và An Thọ, xã Tam Đàn có thôn Vạn Long với tổng số gần 200 hộ dân thuộc vùng nguy cơ cao ngập lụt sâu. Các xã đã kích hoạt đội xung kích phòng chống thiên tai tại chỗ, trước mắt triển khai phương án di dời xen ghép. Nếu tình hình cấp bách, sẵn sàng sử dụng phương tiện di dời tập trung để đảm bảo an toàn cho người dân" - ông Danh nói.