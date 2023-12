Phú Ninh: thu nhập bình quân đầu người năm 2023 tăng 4,62 triệu đồng

(QNO) - Sáng nay 19/12, HĐND huyện Phú Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 12 (khóa XII) đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2023; bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và xem xét, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Phú Ninh sáng nay 19/12. Ảnh: N.Đ

Kỳ họp đánh giá, với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, sự năng động, sáng tạo của các ngành, địa phương và toàn thể nhân dân trên toàn huyện Phú Ninh đã góp phần quan trọng vào kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện năm 2023.

Trong các kết quả đạt được, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 55,5 triệu đồng/năm, cao hơn so với năm 2022 là 4,62 triệu đồng. Thu phát sinh kinh tế trên địa bàn hơn 129,5 tỷ đồng, đạt 111% dự toán tỉnh giao, bằng 100,88% so với cùng kỳ 2022. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 5,8% so với năm 2022. Một số công trình hạ tầng được đầu tư như: các tuyến giao thông ĐH, các công trình trường học, thủy lợi...

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo ông Vũ Văn Thẩm – Chủ tịch HĐND huyện Phú Ninh, trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung chỉ đạo, khắc phục.

Cụ thể, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu. Lĩnh vực xây dựng cơ bản gắn với giải ngân các nguồn vốn tiến độ chậm; tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm tuy được tập trung chỉ đạo nhưng chưa đạt yêu cầu. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch...