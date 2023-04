Phụ nữ Hội An kết nối, nhận đỡ đầu 48 trẻ em mồ côi

(QNO) - Sáng 19/4, Hội LHPN TP.Hội An tổ chức chương trình giao lưu “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” nhằm tiếp tục kết nối, vận động nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động cuối năm 2021 nhằm nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi do COVID-19 và thiên tai, dịch bệnh... Hưởng ứng chương trình, năm 2022 các cấp hội LHPN ở Hội An nhận đỡ đầu 24 em với số tiền 90,4 triệu đồng. Trong 3 tháng đầu năm nay đã kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu thêm 22 trẻ, nâng số trẻ em được đỡ đầu lên 46 với số tiền 115 triệu đồng.

Tại chương trình giao lưu, Hội LHPN Hội An tiếp tục kết nối Vietcombank chi nhánh Hội An nhận đỡ đầu 2 trẻ với số tiền 6 triệu đồng/em/năm. Dịp này, hội trao quà 48 trẻ mồ côi đang được đỡ đầu (trị giá 300 nghìn đồng/suất).