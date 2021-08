Quản lý chặt chẽ người từ phía Nam về Quảng Nam bằng phương tiện cá nhân

(QNO) - Tối 3.8, UBND tỉnh ban hành Công văn 4969 về quản lý người tự đi bằng các phương tiện cá nhân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về Quảng Nam và đi qua địa bàn tỉnh để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chốt kiểm soát dịch trên đèo Lò Xo, Phước Sơn. Ảnh: TRỌNG Ý

Đối với người từ các tỉnh, thành phố phía Nam đi qua địa bàn Quảng Nam để về quê: Trong trường hợp tình hình thực tiễn không thể tổ chức vận chuyển người bằng xe ô tô và vận chuyển xe máy bằng xe tải, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương, đơn vị trực thuộc điều tiết, hướng dẫn đoàn và đi theo đoàn cho đến khi ra khỏi địa phận Quảng Nam, không cho người không có hộ khẩu tại Quảng Nam về các địa phương trong tỉnh; đồng thời sửa chữa xe máy (nếu hư hỏng nhẹ có thể đi tiếp được) hoặc đưa về trụ sở công an cấp huyện (nếu hư hỏng nặng).

Đối với người từ các tỉnh, thành phố phía Nam về Quảng Nam bằng xe máy: UBND tỉnh giao Sở Y tế bố trí lực lượng, phương tiện và thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vào Quảng Nam (chốt Dốc Sỏi, xã Tam Nghĩa, Núi Thành; chốt đèo Lò Xo, xã Phước Mỹ, Phước Sơn).

Trường hợp có kết quả dương tính phải đưa vào khu vực cách ly y tế tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (chốt đèo Lò Xo), Trung tâm Y tế huyện Núi Thành (chốt Dốc Sỏi). Sau đó, giao Sở Y tế chỉ đạo đơn vị liên quan đưa xe chuyên dụng đến chở người đi điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh Covid-19 theo quy định; tiến hành khử khuẩn phương tiện và khu vực chốt kiểm soát phát hiện ca dương tính.

Trường hợp có kết quả âm tính giao Công an tỉnh chỉ đạo các chốt kiểm soát lập danh sách bà con theo từng huyện, thị xã, thành phố (họ tên, số điện thoại, địa chỉ nơi đi, địa chỉ nơi đến Quảng Nam…); yêu cầu khai báo y tế trung thực, viết cam kết thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19; thông báo ngay với địa phương nơi cư trú để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định; yêu cầu bà con thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; thực hiện đúng nguyên tắc “1 cung đường - 2 điểm đến”, không được dừng đỗ, tiếp xúc với người khác khi di chuyển về trung tâm y tế cấp huyện nơi lưu trú.

Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông khi đi qua địa bàn; phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế cấp huyện để tổ chức đưa bà con về các khu cách ly tập trung. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với người từ các tỉnh, thành phố phía Nam về Quảng Nam bằng xe ô tô cá nhân: Thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 vào Quảng Nam. Trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 thì Sở Y tế phối hợp với Sở VH-TT&DL hướng dẫn về khu cách ly tập trung có thu phí; trường hợp dương tính thì lái xe theo xe cứu thương của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đến bệnh viện nơi điều trị bệnh Covid-19.

Đối với bà con Quảng Nam từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng phương tiện máy bay: Nếu cách ly tại các khu cách ly tập trung có thu phí, giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam tiếp nhận bà con về từ TP.Hồ Chí Minh do Sở Y tế Đà Nẵng bàn giao; đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát các cơ sở cách ly tập trung có thu phí tiếp nhận lại, vận chuyển bà con từ sân bay Đà Nẵng về cách ly tập trung tại khách sạn và thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tại khách sạn theo quy định.

Trường hợp bà con cách ly tại khu cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức đón đoàn tại sân bay Đà Nẵng. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam nhận người về từ TP.Hồ Chí Minh do Sở Y tế Đà Nẵng bàn giao, tổng hợp danh sách theo từng địa phương, khẩn cấp thông báo cho trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả trường hợp tại khu vực bàn giao (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam, đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, Điện Bàn) trước khi đưa về địa phương có liên quan cách ly tập trung theo quy định.

UBND/Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm bố trí khu vực bàn giao và phối hợp lấy mẫu tại Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam. Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chuẩn bị phương tiện đến khu vực bàn giao (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam) để vận chuyển bà con đến các cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.

