Quảng Nam công nhận danh hiệu 16 nghệ nhân, thợ giỏi năm 2023

(QNO) – Ngày 28/12, UBND tỉnh quyết định công nhận danh hiệu cho 16 nghệ nhân, thợ giỏi vì đã có thành tích xuất sắc trong việc khôi phục, bảo tồn và phát triển ngành nghề thủ công của tỉnh.

Ông Nguyễn Hưng (xã Cẩm Hà, Hội An) làm nghề đầu lân, mặt nạ là một trong 5 nghệ nhân được UBND tỉnh công nhận trong năm 2023. Ảnh: N.Q

Theo đó, 5 nghệ nhân nam được UBND tỉnh xét tặng danh hiệu gồm: Nguyễn Hưng (Hội An) với nghề thủ công làm lân sư rồng, mặt nạ; Võ Tấn Tân (Hội An) làm nghề tre mỹ nghệ; thị xã Điện Bàn có 2 nghệ nhân Nguyễn Văn Chung, Huỳnh Đình Trường cùng làm nghề điêu khắc gỗ và 1 nghệ nhân Phạm Duy Nghĩa làm nghề kim hoàn.

Thợ giỏi Lê Văn Nhật (phường Thanh Hà, Hội An) làm gốm mỹ nghệ. Ảnh: N.Q

Còn 11 nam, nữ được UBND tỉnh xét tặng danh hiệu thợ giỏi gồm: Nguyễn Đức Thắng (Hội An) làm nghề gỗ mỹ nghệ; Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Viết Lâm, Trần Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Viết Sơn, Lê Văn Nhật, Nguỵ Trung (Hội An) làm nghề gốm mỹ nghệ và bà Nguyễn Thị Thủy (Hội An) làm nghề gốm truyền thống; Nguyễn Trung Hiệp, Nguyễn Văn Toàn (Duy Xuyên) làm nghề kim hoàn; Nguyễn Nhất Tuấn (Duy Xuyên) làm nghề vấn chổi đót.

Nghề vấn chổi đót ở Duy Xuyên. Ảnh: N.Q

Cùng với danh hiệu, 16 nghệ nhân, thợ giỏi này còn được nhận tiền thưởng kèm theo tại Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh.