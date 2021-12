Quảng Nam đề xuất đầu tư dự án chống xói lở 1,5km bờ biển Cửa Đại

(QNO) - Ngày 21.12, UBND tỉnh có công văn gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất đầu tư dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (TP.Hội An) từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Tình trạng xói lở bờ biển Cửa Đại đang diễn ra nghiêm trọng hơn về phía bắc. Ảnh: Q.T

Tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại vẫn đang diễn ra với tốc độ nhanh và nghiêm trọng hơn về phía bắc đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng (từ km 5+500 đến km 7+000), gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án chống xói lở khẩn cấp khoảng 1,5km bờ biển nêu trên rất cấp bách, góp phần bảo vệ đồng bộ bờ biển Cửa Đại, tính mạng và tài sản của người dân, nhất là hỗ trợ phát triển không gian du lịch biển cho TP.Hội An.

Trước tình hình xói lở nghiêm trọng của bờ biển Cửa Đại (km 0+00 đến km 5+500), những năm qua Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ dự án đầu tư chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An với tổng mức đầu tư 1.128 tỷ đồng nhằm xây dựng tuyến đê ngầm dài 4km, đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi để phê duyệt triển khai thực hiện trong quý III.2022.

Năm 2020, Chính phủ cũng đã hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng nhằm xây dựng tuyến đê ngầm dài khoảng 1,5km nối tiếp dự án do AFD tài trợ. Đến nay đã thi công khoảng 500m và dự kiến hoàn thành trước mùa mưa bão 2022.