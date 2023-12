Quảng Nam sẽ bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

(QNO) - Hôm nay (25/12/2023), UBND tỉnh có công văn về tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 tại TP.Tam Kỳ và TP.Hội An.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất TP.Tam Kỳ và TP.Hội An tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút và không sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước).

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND TP.Tam Kỳ và UBND TP.Hội An chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với UBND TP.Tam Kỳ, UBND TP. Hội An, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc quản lý, sử dụng pháo hoa theo đúng tinh thần Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.