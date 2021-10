Quảng Nam tiếp tục có mưa lớn từ ngày 27 đến 29.10

(QNO) - Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm.

Từ 1 giờ ngày 26 đến 4 giờ ngày 27,10, các địa phương trong tỉnh có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa ở các địa phương phía bắc phổ biến dưới 10mm, các địa phương phía Nam phổ biến 15 - 30mm, có nơi cao hơn như ở huyện Núi Thành tại xã Tam Trà (Núi Thành) là 100,6mm, Xuân Bình 62,8mm.



Dự báo từ 27 đến 1 giờ ngày 29.10, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to, lượng mưa các địa phương phía nam phổ biến từ 120 - 220mm, có nơi trên 250mm; các địa phương phía bắc phổ biển từ 80 - 150mm, có nơi trên 170mm.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết, đến 5 giờ sáng nay 27.10, có 22 tàu với 986 lao động còn đang hoạt động trên biển. Trong đó 1 tàu với 35 lao động tại khu vực Hoàng Sa đang chạy vào bờ; 21 tàu với 951 lao động ở khu vực Trường Sa đều nằm trong khu vực an toàn.

* Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng cho biết, đợt mưa lớn từ ngày 22 - 24.10 vừa qua đã gây thiệt hại tại một số địa phương. Trong đó có 2 người chết, hơn 107ha hoa màu, rau màu bị thiệt hại; 150ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị sạt lở và 2,5ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập ở huyện Núi Thành; 1.370m2 kênh mương tấm lát tại thị xã Điện Bàn bị sạt lở. Mưa lớn làm tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại Km76+700 bị sạt lở. Mưa lũ còn làm sạt lở, bồi lấp 9.287m3 đất đá.