Quảng Nam yêu cầu vận hành các hồ thủy điện để giảm lưu lượng nước về hạ du

(QNO) - Ngày 1.4, UBND tỉnh có văn bản yêu cầu vận hành các hồ thủy điện Sông Tranh 2, A Vương, Đắc Mi 4, Sông Bung 4 và Sông Bung 2.

Công văn nêu rõ, từ ngày 30.3 đến ngày 1.4, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 250mm, có nơi trên 250mm, gây ngập úng diện tích sản xuất nông nghiệp vùng hạ du. Đồng thời hiện nay mực nước các sông Vu Gia, Thu Bồn đang tiếp tục lên chậm, có nguy cơ ảnh hưởng an toàn công trình đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện.



Để góp phần giảm lưu lượng nước về hạ du, tăng khả năng tiêu thoát nước trên đồng ruộng và đảm bảo an toàn công trình đập ngăn mặn trên sông Vĩnh Điện, căn cứ Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Thủy điện A Vương, Công ty CP Thủy điện Đắc Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Thủy điện Sông Tranh tổ chức vận hành xả nước qua phát điện với lưu lượng tối thiểu có thể đến 7 giờ ngày 4.4.

UBND tỉnh yêu cầu Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tiếp tục xem xét, quyết định vận hành hồ theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 1865 của Thủ tướng Chính phủ.