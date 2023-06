Ra mắt hãng taxi chạy điện đầu tiên tại Hội An

(QNO) - Sáng 3.6, tại Thành phố Hội An, Công ty TNHH Sông Hoài Hội An khai trương hãng taxi chạy điện và lễ bàn giao xe nhà sản xuất VinFast với hãng Taxi Sông Hoài.





Dòng xe đời mới Taxi Sông Hoài chạy bằng điện tại Hội An. Ảnh: PV

Công ty TNHH Sông Hoài Hội An là đơn vị tiên phong trên địa bàn Quảng Nam và khu vực miền Trung chọn dòng xe ô tô điện 4 bánh thân thiện với môi trường để kinh doanh vận tải taxi.

Đây là mô hình taxi mới, hiện đại, áp dụng công nghệ xanh phù hợp với khuyến cáo của Chính phủ trong chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các bon và khí mê-tan của Bộ giao thông vận tải (GTVT) tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022.

Ông Nguyễn Thành Nhân (phải) nhận bàn giao xe của VinFast. Ảnh: PV

Với Hội An - di sản văn hóa thế giới, điểm du lịch thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng, hãng taxi Sông Hoài Hội An chọn điểm khởi đầu tại phố cổ Hội An để phát triển ra toàn tỉnh. Việc sử dụng taxi điện sẽ góp phần giữ gìn môi trường xanh của thành phố và đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch bền vững của địa phương. Đồng thời hướng đến mục tiêu tham gia mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO.

Lãnh đạo Công ty TNHH Sông Hoài Hội An nhận xe do VinFast bàn giao. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Nhân Tổng giám đốc Công ty TNHH Sông Hoài Hội An khẳng định: “Quảng Nam là địa phương phát triển du lịch xanh, tỉnh đang cho đầu tư mạnh mẽ, đồng bộ về cơ sở hạ tầng, các trung tâm đón tiếp được chú trọng phát triển và mở rộng, các điểm du lịch sinh thái lân cận đang được phát triển, nhu cầu vận tải đến các khu du lịch ngày càng cao. Gần đây Quảng Nam được Tạp chí du lịch nổi tiếng Wanderlust của Anh chọn Quảng Nam là điểm đến “du lịch xanh” của thế giới. Taxi điện là mô hình phù hợp để kết nối và phát triển các khu du lịch lân cận, điểm đến xanh ở Quảng Nam đem đến kỳ vọng lạc quan về dòng sản phẩm du lịch thân thiện và trách nhiệm”.

Dòng xe VF8 và E34 được Taxi Sông Hoài đầu tư. Ảnh: PV

Tại lễ bàn giao, VinFast đã bàn giao cho Taxi Sông Hoài Hội An 50 xe chạy điện VF8 và E34.

Được biết từ nay đến cuối năm 2023, VinFast bàn giao 50 xe tiếp theo, đến năm 2025 sẽ đạt 200 xe.