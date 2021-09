Sẵn sàng ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 5837 đề nghị sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp.

UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để hỗ trợ địa phương ứng phó thiên tai, tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch.

UBND các địa phương căn cứ phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2523 (ngày 1.9.2021) để khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án của địa phương đảm bảo an toàn trong chỉ đạo, ứng phó với thiên tai, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Chủ động kiểm tra đê điều, hồ đập, khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, phát hiện, xử lý kịp thời sự cố để đảm bảo an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “4 tại chỗ” để chủ động xử lý khi có tình huống xảy ra, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT, Sở Công Thương kiểm tra, rà soát và triển khai phương án bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, vận hành an toàn, hiệu quả hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện phù hợp với diễn biến mưa lũ. Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát, triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trong tình huống xảy ra mưa, lũ lớn kéo dài.

Sở Y tế xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho cơ sở y tế, khu cách ly tập trung trong tình huống xảy ra thiên tai. Phối hợp với các địa phương xây dựng phương án ứng phó thiên tai gắn với bảo đảm phòng chống dịch bệnh Covid-19; sẵn sàng phương tiện, thiết bị để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương có dịch.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam theo dõi sát tình hình, kịp thời đưa bản tin dự báo, cảnh báo và cung cấp thông tin kịp thời về tình hình thiên tai để các cấp, ngành và nhân dân biết chủ động ứng phó.