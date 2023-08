Sắp xếp ổn định dân cư biên giới Nam Giang

Thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 19/4/2017 và Nghị quyết số 23 ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về hỗ trợ sắp xếp dân cư, huyện Nam Giang đã cơ bản bố trí ổn định dân cư 6 xã biên giới Việt Nam - Lào.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh khảo sát các dự án TĐC ở 6 xã biên giới huyện Nam Giang. Ảnh: LPT

Tái định cư, xây dựng hạ tầng

Dự án tái định cư (TĐC) thôn Đắc Tà Vâng, xã biên giới Đắc Tôi (Nam Giang) đang triển khai thực hiện. Khu TĐC này có tổng diện tích khoảng 3ha, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng.

Khu TĐC Đắc Tà Vâng hoàn thành sẽ sắp xếp ổn định chỗ ở cho 30 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở, ngập lụt ven sông, đảm bảo phát triển sản xuất, an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; đồng thời củng cố an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Hiện nay, khu TĐC Đắc Tà Vâng đã hoàn thiện việc san nền và hạ tầng kỹ thuật để bố trí TĐC cho các hộ dân theo dự án, phân kỳ đầu tư năm 2023 là 3 tỷ đồng.

Ông Zơrưm Vạn - Phó Chủ tịch UBND xã Đắc Tôi cho biết, cùng với việc đầu tư khu TĐC Đắc Tà Vâng, huyện cũng đang hoàn thiện tuyến đường liên thôn Đắc Ro - Đắc Tà Vâng ở xã Đắc Tôi với chiều dài toàn tuyến khoảng 3,6km, gồm kiên cố hóa tuyến đã được đầu tư bê tông xi măng vào các năm trước dài 2,3km và nối dài thêm 1,3km tuyến mới để liên kết các vị trí trong thôn và các thôn lại với nhau.

“Tuyến đường liên thôn Đắc Ro - Đắc Tà Vâng và khu TĐC Đắc Tà Vâng hoàn thành sẽ liên kết các thôn, tạo điều kiện lưu thông thông suốt đến các vị trí trọng yếu. Từ đó hỗ trợ bố trí TĐC và giãn dân, sắp xếp khoảng 40 - 50 hộ dân ổn định chỗ ở.

Cạnh đó, sẽ tạo điều kiện phát triển 30 - 40ha cây ăn quả, liên kết chăn nuôi, phục vụ phát triển kinh tế và an sinh xã hội toàn khu vực, củng cố quốc phòng, an ninh cho các xã biên giới” - ông Zơrưm Vạn nói.

Huyện Nam Giang có 6 xã biên giới là Chơ Chun, La Êê, La Dêê, Đắc Pre, Đắc Pring và Đắc Tôi giáp biên với huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông - Lào. Thực hiện sắp xếp dân cư 6 xã biên giới theo Nghị quyết số 12 ngày 14/4/2017 và Nghị quyết số 23 ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh, đến nay Nam Giang đã sắp xếp dân cư cho 529 hộ đồng bào, với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.

Cùng với sự hỗ trợ theo Nghị quyết số 12 và Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh, qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 48 ngày 27/2/2018 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh, đối ngoại giai đoạn 2019 - 2022, huyện đã đầu tư hơn 340 tỷ đồng để phát triển kết cấu hạ tầng.

Trong đó, nguồn vốn từ Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới theo Nghị quyết 16 ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại là 48 tỷ đồng; nguồn vốn UBND huyện thực hiện từ các chương trình khác là gần 293 tỷ đồng.

Giai đoạn 2019 - 2023, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững phân bổ cho 6 xã biên giới hơn 3,7 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, duy tu bảo dưỡng các công trình thiết yếu tại địa phương.

Xây dựng nông thôn mới

Năm 2022, huyện Nam Giang còn 3.207 hộ nghèo; tỷ lệ giảm nghèo 6,86%. Riêng 6 xã biên giới có 1.170 hộ nghèo/3.207 hộ nghèo toàn huyện. Hệ thống chính trị các xã biên giới được xây dựng và củng cố vững mạnh. Kinh tế và an sinh xã hội phát triển với tốc độ khá. Cuối năm 2022, 6 xã biên giới đạt trung bình 12,5 tiêu chí nông thôn mới mỗi xã.

Ông Brao Ngưu - Chủ tịch UBND xã La Dêê cho biết: “Hỗ trợ sắp xếp, bố trí TĐC miền núi là chủ trương lớn của tỉnh, đã phát huy vai trò chủ thể người dân trong thực hiện, từ đó tăng số hộ đạt tiêu chí về nhà ở, phát triển sản xuất, tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân miền núi, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Các điểm quy hoạch sắp xếp, bố trí dân cư phù hợp với quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và khuyến khích người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương”.

Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh, lãnh đạo huyện Nam Giang đề xuất tiếp tục triển khai chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh, đối ngoại 6 xã biên giới theo Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 48 của HĐND tỉnh.

Trong đó, tiếp tục đầu tư hoàn thiện khu TĐC Đắc Tà Vâng của xã Đắc Tôi; triển khai đầu tư 3 công trình TĐC mới gồm thôn Pà Oai, xã La Êê; Đắc Brás ở thôn Đắc Ôốc, xã La Dêê; thôn 56A-B, xã Đắc Pre. Các khu TĐC này triển khai đến năm 2025, với tổng mức đầu tư là 59 tỷ đồng, bố trí sắp xếp TĐC cho 149 hộ dân.