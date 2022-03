Bằng cách làm sáng tạo và thiết thực, những năm qua, các cấp Hội LHPN huyện Nông Sơn đã luôn hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo.

Hội LHPN huyện Nông Sơn bàn giao “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Ảnh: T.N

Phụ nữ vượt khó

Chị Nguyễn Thị Hoàng (thôn Trung Hạ, xã Quế Trung) là phụ nữ đơn thân, vất vả nuôi 4 con ăn học. Những năm trước, được sự sẻ chia của các cấp hội phụ nữ huyện, chị Hoàng có điều kiện tham gia các lớp tập huấn trồng trọt, chăn nuôi, được hỗ trợ vay vốn ngân hàng lãi suất thấp để phát triển kinh tế.

Khi có vốn, chị Hoàng mở quầy bán trái cây kết hợp cung ứng giống cây trồng và chính thức thoát nghèo vào năm 2017. Với những nỗ lực không ngừng, chị Hoàng được trao tặng danh hiệu phụ nữ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021.

Thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cơ sở khảo sát nhu cầu của phụ nữ về khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Từ thực tiễn, nhiều sản phẩm của phụ nữ được công nhận sản phẩm OCOP, có sản phẩm đã đăng ký sở hữu trí tuệ... Các cấp hội còn tổ chức ngày hội trưng bày, giới thiệu, kết nối sản phẩm. Năm 2021 có 18 gian hàng tham gia, giới thiệu các mặt hàng đặc sản do chính hội viên, phụ nữ làm ra, bảo đảm quy trình sản xuất an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường như: Mứt bưởi Bà The Đại Bình, dầu mè Hiền Hòa, bánh tráng Quế Lâm, đũa sạch Quế Lâm, bánh tai heo Thành Lợi, bột ngũ cốc Hạt Thương, dầu gấc Tâm mẹ hiền, yến tự chưng mẹ Big, bánh rau câu Bình An...

Một trường hợp khác, chị Hồ Thị Mỹ Trang là hội viên phụ nữ khó khăn của thôn Trung Yên, xã Sơn Viên. Được hội phụ nữ hỗ trợ, giúp đỡ sinh kế như heo, gà để phát triển chăn nuôi, cải thiện đời sống, năm 2020 - 2021, từ chăn nuôi nhỏ với các đối tượng heo, gà, vịt, chị Trang nhân đàn, riêng đàn heo chị xuất bán nhiều lứa, thu nhập cả trăm triệu đồng/năm.

Chị Trang còn trồng cây ăn quả, trồng bắp, lúa cải thiện kinh tế. Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, chị Trang đã hiến 500m2 đất làm đường giao thông.

Năm 2021, chị được Hội LHPN tỉnh trao tặng giấy khen gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác 5 năm (2015 - 2020).

Nói về gương phụ nữ vượt khó, có thể kể thêm điển hình là chị Thái Thị Cam (thôn Mậu Long, xã Ninh Phước). Chị Long là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, nuôi 4 con ăn học. Qua khảo sát, các cấp hội phụ nữ đã trao sinh kế, hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp để chị phát triển chăn nuôi kết hợp trồng lúa.

Nỗ lực làm ăn hiệu quả, chị Cam đã làm đơn thoát nghèo vào năm 2018. Hay trường hợp chị Nguyễn Thị Sáu ở thôn Phước Viên (xã Quế Trung) được các cấp hội trao bò giống vào năm 2021, đã từng bước ổn định sinh kế và làm đơn xin ra khỏi hộ nghèo...

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Năm 2021, Hội LHPN huyện Nông Sơn đã vận động hỗ trợ tổng cộng 54 triệu đồng để trao sinh kế cho phụ nữ nghèo. Bà Đặng Thị Lê - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện chia sẻ, các hoạt động trao sinh kế đều dựa vào việc tìm hiểu, khảo sát nhu cầu của những phụ nữ khó khăn để có cách hỗ trợ phù hợp.

Năm 2021, các cấp hội phụ nữ đã trao tặng 20 phương tiện sinh kế gồm bò, vịt, gà, tủ bán hàng... trị giá gần 70 triệu đồng; tặng hơn 100 suất quà trị giá hơn 50 triệu đồng cho hội viên nghèo. Trong năm 2021, các cấp hội phụ nữ huyện đã giúp đỡ 12 hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo.

Cuối tháng 11.2021, hội đã chỉ đạo cơ sở rà soát số hộ hội viên phụ nữ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để lựa chọn hình thức giúp đỡ cụ thể. Chỉ tiêu đặt ra là giúp 12 hộ phụ nữ thoát nghèo với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương và hộ gia đình như tập huấn về chăn nuôi, trồng trọt, trao phương tiện sinh kế, hỗ trợ vay vốn...

Đầu năm 2022, các cấp hội đã trao 11 phương tiện sinh kế cho chị em với tổng số tiền 54 triệu đồng, 1 công trình vệ sinh trị giá 3 triệu đồng, 10 suất quà cho phụ nữ khó khăn với số tiền 4,3 triệu đồng, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 9 chị phụ nữ nghèo...

Ngoài ra, Hội LHPN xã Phước Ninh, Quế Lâm đã trao 2 mái ấm tình thương với tổng số tiền 80 triệu đồng cho hội viên nghèo. Giai đoạn 2016 - 2021, Hội LHPN từ huyện đến xã đã xây dựng 6 mái ấm tình thương cho 6 phụ nữ nghèo với tổng số tiền 230 triệu đồng.