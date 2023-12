Sơ tán khẩn cấp 1 hộ dân ở khu vực đồi Trạm khí tượng Trà My

(QNO) - Chiều nay (27/12/2023), Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My ban hành công văn khẩn, yêu cầu thị trấn Trà My sơ tán khẩn cấp hộ dân ở dưới vết nứt lớn khu vực đồi đóng Trạm khí tượng Trà My.

Hộ bà Dung có nhà ở dưới chân đồi khu vực Đài Khí tượng Trà My đã sơ tán đến nơi an toàn trong chiều tối ngày 27/12/2023. Ảnh: N.B

Theo nội dung công văn, thời gian gần đây, tại khu vực đồi Khí tượng Trà My thuộc tổ Đồng Bàu - thị trấn Trà My xuất hiện vết nứt, có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở. Các cơ quan chức năng đang theo dõi, khảo sát tìm hiểu nguyên nhân và giải pháp khắc phục tại khu vực này. Cạnh đó, nhiều ngày qua, trên địa bàn huyện đã có mưa nhỏ.

Theo dự báo, từ ngày 28 - 30/12/2023, tại khu vực Trà My, sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to. Vết nứt đồi Khí tượng đã nới rộng thêm, độ lún phát triển thêm, nguy cơ xảy ra sạt lở khu vực này là rất cao. Nhiệm vụ trước mắt cần sơ tán hộ dân dưới chân đồi Khí tượng đến nơi an toàn và sơ tán mở rộng các hộ lân cận theo cấp độ rủi ro thiên tai.

Dự kiến số lượng sơ tán, thiên tai cấp độ 1, sơ tán 1 hộ (2 khẩu). Thiên tai cấp độ 2 trở lên, sơ tán các hộ khu vực phía taluy âm đồi, phạm vi bán kính 100m. Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đề nghị UBND thị trấn Trà My tổ chức tuyên truyền, triển khai công tác sơ tán dân, phòng tránh rủi ro sạt lở đất. Thời gian sơ tán hoàn thành trước 17h00 ngày 27/12/2023 cho đến khi có thông báo kết thúc sơ tán; đồng thời, báo cáo tình hình về Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện nắm, tiếp tục chỉ đạo.

Vết nứt khu vực đồi Đài Khí tượng Trà My đã nới rộng thêm nhiều sơ với lúc đầu phát hiện. Ảnh: N.B

Theo ông Nguyễn Hữu Sự - Chủ tịch UBND thị trấn Trà My, hộ dân cần sơ tán khẩn cấp ở dưới chân đồi khu vực Trạm khí tượng Trà My, khả năng ảnh hưởng trực tiếp do nguy cơ sạt lở từ vết nứt là hộ bà Nguyễn Thị Dung, có 2 khẩu, gồm bà Dung và con gái đang học lớp 4. Trong chiều tối nay, cũng như trước đó, sau khi có vết nứt, nguy cơ sạt lở, bà Dung phối hợp tích cực với địa phương, chủ động sơ tán đến ở nhà người thân để đảm bảo an toàn.