Sôi động làm kim chi tập thể trong Ngày văn hóa Hàn Quốc ở Hội An

Nhiều hoạt động đặc sắc tại “Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023”

PHƯỚC HƯNG | 08/12/2023 - 10:43

(QNO) - Thông tin từ UBND TP.Hội An, Đại sứ quán Hàn Quốc và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam và TP.Hội An tổ chức sự kiện “Ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An 2023” với nhiều hoạt động đặc sắc.