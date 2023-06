BHXH Quảng Nam ban hành công văn về việc tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh BHYT đối với Phòng khám đa khoa Toàn Mỹ Hội An (địa chỉ tại số 213, đường Tôn Đức Thắng, phường Tân An, TP.Hội An), kể từ ngày 1/6/2023 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh BHYT tại phòng khám Toàn Mỹ Hội An, người tham gia BHYT sử dụng thẻ có mã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 49913 để đi khám chữa bệnh và khi thực hiện tra cứu thông tin trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT thể hiện thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì vẫn được tiếp tục khám chữa bệnh và hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.



Người có thẻ BHYT đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại phòng khám Toàn Mỹ liên hệ đến cơ quan BHXH nơi phát hành thẻ BHYT để làm thủ tục đăng ký chuyển đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu thuận tiện nhất.