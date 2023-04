Tam Kỳ bất ngờ xuất hiện mưa đá và mưa dông giải nhiệt

(QNO) - Tối nay 21/4, một trận mưa đá lớn bất ngờ đổ xuống ở nhiều khu vực thuộc địa bàn TP.Tam Kỳ. Mưa đá trút xuống sau một trận giông sét lớn, kéo dài tầm vài phút và được ghi nhận ở nhiều nơi.

Mưa đá có kích thước rất lớn, đổ xuống ở khối phố Trường Đồng (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) tối nay. Ảnh: người dân cung cấp

Anh Nguyễn Tiến (khối phố Xuân Bắc, Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) cho hay, vào khoảng 19 giờ, sau nhiều tiếng giông sét lớn thì bất ngờ trong nhà vang tiếng động rất lớn.

“Tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng nhiều vật thể rơi xuống mái tôn kêu rất to. Sau khi lên để kiểm tra, tôi mới phát hiện ra mưa đá đang đổ xuống. Lần đầu tiên tôi mới thấy ở Tam Kỳ xuất hiện mưa đá” - anh Tiến cho hay.

Theo ghi nhận của người dân ở phường Trường Xuân, trận mưa đá kéo dài khoảng 2 phút, với tần suất rất dày, trút xuống một lượng lớn hạt đá dạng băng, kích cỡ khoảng 1 - 2cm. Sau đó, mưa lớn bắt đầu trút xuống, kèm theo giông sét.

Tới thời điểm 19 giờ 20 phút, trên địa bàn nhiều phường của TP.Tam Kỳ vẫn đang có mưa lớn kèm giông sét, gió lốc. Đây được xem là hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường trong vòng hơn mười năm trở lại đây được ghi nhận tại TP.Tam Kỳ.

Những hạt mưa đá có đường kính khoảng 1 - 2cm. Ảnh: M.C

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phát đi cảnh báo về nắng nóng gay gắt xảy ra ở các địa phương trong tỉnh với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 50 - 65%; thời gian xảy ra nhiệt độ cao hơn 35 độ C từ 10 - 16 giờ.

[VIDEO] - Mưa đá trút xuống Tam Kỳ tối 21/4:

Đơn vị này cảnh báo trong những ngày xảy ra nắng nóng, vào chiều tối có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, các địa phương cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày lên cao và độ ẩm không khí xuống thấp; vì vậy, cần đề phòng ngu cơ xảy ra cháy rừng ở khu vực trung du và vùng núi, cháy nổ và hỏa hoạn ở các khu công nghiệp, khu vực tập trung đông dân cư.