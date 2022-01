Tam Kỳ những con phố rực rỡ đón Tết

(QNO) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2022, nhiều khu dân cư trên địa bàn TP.Tam Kỳ hưởng ứng cuộc thi, cùng chung tay trang trí cho những tuyến phố thêm rực rỡ sắc màu.

Dù nhiều năm trang trí tuyến đường trong khu dân cư dịp tết đến xuân về, nhưng 30 hộ dân trên tuyến đường Lê Văn Long thuộc khối phố 2 (phường An Xuân) vẫn háo hức khi tham gia cuộc thi trang trí làm đẹp các tuyến phố "Chào Xuân mới" do thành phố tổ chức.

Tuyến đường Lê Văn Long, phường An Sơn về đêm. Ảnh: BL.

Theo chị Hồ Thị Thuy Thủy – người dân ở tuyến đường Lê Văn Long, các hộ tùy theo điều kiện kinh tế gia đình đóng góp mua các vật dụng để trang trí đoạn đường. “Chưa bao giờ người dân ở tuyến đường này lại vui và khí thế như năm nay. Mỗi nhà đều tham gia thực hiện toàn bộ khâu trang trí, làm cổng chào và vẽ tranh. Đặc biệt các cháu nhỏ tự tay vẽ các bức tranh trên tường rào các nhà, góp phần mang lại diện mạo tươi mới hơn cho tuyến đường”, chị Thủy nói.

Trẻ em tham gia vẽ tranh. Ảnh: BL.

Một tiểu cảnh ở khu dân cư được người dân trang trí. Ảnh: BL

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào đón Xuân mới đều tạm dừng nhưng thành phố phát động cuộc thi từ tháng 11.2021 nên 85 khu dân cư trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng tham gia công tác trang trí các tuyến phố, đường làng.

Sau thời gian lên ý tưởng, người dân, kể cả trẻ em trong tổ đoàn kết cùng tham gia làm mô hình bánh chưng, bánh tét, cây mai, cây đào, vẽ tranh trên nia.. rồi hoàn thiện khâu trang trí.

Tuyến phố Trần Nhật Duật được người dân trang trí với nhiều thông điệp về Tết cổ truyền. Ảnh: M.L

Tuyến đường Trần Nhật Duật, khối phố Mỹ Thạch Bắc (phường Tân Thạnh) đã khoác lên mình một hình ảnh mới chào đón Xuân Nhâm Dần 2022. Cách đây hơn một tháng, những hộ dân ở đây đã lên ý tưởng trang trí tuyến phố thật lung linh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Chị Tống Thị Ngọc Phượng sống tại tuyến phố này cho biết, các gia đình đều háo hức đưa ra ý tưởng để làm sao tuyến phố vừa đẹp vừa chuyển đi thông điệp ý nghĩa.

Hình ảnh về Tết cổ truyền qua chiếc bánh chưng xanh được các bé phố Trần Nhật Duật vẽ. Ảnh: M.L

“Tranh thủ sau giờ công sở, các thành viên trong mỗi nhà quây quần lại để chuẩn bị vật dụng trang trí. Tận dụng những vật liệu tái chế như vỏ lon, chai nhựa, giấy báo... để tạo ra những chiếc bánh chưng, bánh tét, tràng pháo nổ. Có người thì đi tìm những cành cây đẹp để trang trí hoa mai, hoa đào, người thì sơn các bóng đèn nhiều màu sắc. Các bé cũng tranh thủ sau kỳ thi học kỳ tham gia vẽ các thông điệp về ngày tết trên nhưng tấm nia nhỏ, người thì chọn hoa, bố trí ở các gốc cây sao cho đẹp mắt... Mỗi người một việc, từ em bé đến người lớn đều tham gia trang trí cho khu phố ngày tết” - chị Phượng cho biết.

Không gian sinh hoạt chung đầy màu sắc của phố Trần Nhật Duật. Ảnh: M.L

Ban đêm tuyến phố Trần Nhật Duật trở nên bắt mắt hơn. Chị Phương chia sẻ thêm: “Không chỉ mang đến sắc màu cho khu phố, chúng tôi còn mong muốn gửi những thông điệp về “Tết đoàn viên”, “Tết sum vầy”, cùng chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, chúng tôi mong muốn tạo một không gian để các cháu nhỏ hiểu được ý nghĩa của ngày tết cổ truyền của dân tộc".

Tuyến phố Hoàng Hoa Thám (phường An Sơn) được người dân trang trí cờ hoa rực rỡ. Ảnh: M.L

Tại TP.Tam Kỳ, nhiều tuyến phố được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, hoa, lồng đèn, đèn chớp nháy để chào đón tết. Mỗi tuyến phố mang một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều do chính người dân chung tay góp sức cả về vật chất, tinh thần để xây dựng tuyến phố văn minh, cầu mong một năm mới bình an, may mắn.

Cờ Tổ quốc rực đỏ tung bay đón Tết. Ảnh: M.L

Một thông điệp về Tết. Ảnh: M.L

Theo ông Nguyễn Hồng Lai – Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ, trên tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, đặc biệt là phát huy vai trò của người dân trong tham gia xây dựng thành phố, cuộc thi trang trí làm đẹp các tuyến phố "Chào Xuân mới" do thành phố tổ chức đã tác động rất lớn đến người dân và nhận được sự tham gia tích cực.

“Thông qua tổ chức cuộc thi, chính quyền và nhân dân đều mong muốn Tam Kỳ trong dịp tết lung linh, rực rỡ ánh sáng; các tuyến phố, đường làng đẹp, nhà nhà đẹp để tất cả chúng ta đều có một mùa Xuân Nhâm Dần 2022 thật ấm áp và nhiều niềm vui”, ông Lai cho biết.

Tuyến phố Nguyễn Huy Chương (phường Tân Thạnh) được trang trí nhiều lồng đèn. Ảnh: M.L

Ngay sau khi TP.Tam Kỳ phát động cuộc thi trang trí, làm đẹp các tuyến phố, đường làng nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2022) và chào đón xuân mới, từng địa phương đã phát động cuộc thi và lựa chọn 3 tuyến đường trang trí đẹp nhất tham gia cấp thành phố. Từ ngày 24 - 27.1 (ngày 22 đến ngày 25 tháng Chạp), Tam Kỳ tiến hành chấm chọn các tuyến đường dự thi. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tối nay 28.1. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất tiền thưởng 10 triệu đồng và 1 công trình kiến thiết thị chính; 1 giải Nhì tiền thưởng 7 triệu đồng và 1 công trình kiến thiết thị chính; 2 giải Ba, tiền thưởng mỗi giải là 5 triệu đồng và 1 công trình kiến thiết thị chính cùng 6 giải Khuyến khích, tiền thưởng mỗi giải là 3 triệu đồng.