Tam Kỳ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hoàn chỉnh hạ tầng đô thị

(QNO) - Sáng nay 14/12, HĐND TP.Tam Kỳ tổ chức kỳ họp thứ 10. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 và một số nội dung khác. Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự.

Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đến dự kỳ họp thứ 10 HĐND Tam Kỳ sáng ngày 14/12. Ảnh: X.P

Theo ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ, trong năm 2023, tình hình khu vực và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, đã ảnh hưởng nhất định đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sản xuất của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của tỉnh, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của toàn dân, địa phương đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tổng thu phát sinh kinh tế trên địa bàn đạt 2.568 tỷ đồng, đạt 141% dự toán tỉnh giao và 134% dự toán HĐND thành phố giao. Giá trị thương mại - dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2022; công tác chỉnh trang, khớp nối xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị được tập trung đầu tư; nhiều chương trình, dự án lớn về phát triển đô thị hướng đến xây dựng Tam Kỳ đạt các tiêu chí của đô thị loại I được triển khai.

Kỳ họp thứ 10 - kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND TP.Tam Kỳ. Ảnh: X.P

Văn hóa - xã hội có nhiều thay đổi tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cải cách hành chính chuyển biến tích cực, kỷ cương kỷ luật hành chính được tăng cường.

“Đáng chú ý, đã tạo được động lực, khát vọng cống hiến, hăng say công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự vận hành nhịp nhàng, đồng bộ của cả hệ thống chính trị” - ông Hưng nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND TP.Tam Kỳ, trong năm 2023, thành phố tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn như Lễ hội Tam Kỳ mùa hoa sưa, Ngày hội văn hóa - thể thao - du lịch biển, Giải chạy marathon Tam Kỳ discovery 2023… Hoạt động thương mại - dịch vụ duy trì phát triển; sản xuất nông nghiệp đạt kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều chuyển biến tích cực, tháo gỡ được các điểm nghẽn kéo dài nhiều năm.

Năm 2023 Tam Kỳ đẩy nhanh tiến độ khớp nối hạ tầng đô thị, khai thông nhiều tuyến đường lớn như N10. Ảnh: X.P

Báo cáo của UBND TP.Tam Kỳ cho biết, ngành thương mại - dịch vụ năm 2023 tăng 6% so với cùng kỳ, đạt hơn 94% kế hoạch; công nghiệp - xây dựng tăng 5,5%, đạt gần 91% kế hoạch; thu phát sinh kinh tế trên địa bàn 2.568 tỷ đồng, đạt 134% dự toán HĐND thành phố, song nguồn thu do thành phố quản lý chỉ đạt 466 tỷ đồng, hơn 66% dự toán.

Việc thực hiện các nhiệm vụ đột phá đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ khớp nối hạ tầng đô thị, thông tuyến nhiều tuyến đường lớn tồn tại đã nhiều năm như đường Bạch Đằng, đường N10 - Phan Châu Trinh, Nguyễn Du - Bạch Đằng… Phê duyệt 130 phương án bồi thường với tổng kinh phí 150 tỷ đồng...