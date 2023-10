Tam Kỳ yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm về an toàn thực phẩm

(QNO) - Ngày 12/10, Thành ủy Tam Kỳ yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm trước thực trạng xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Thành ủy Tam Kỳ yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Đội liên ngành về an toàn thực phẩm, Trung tâm Y tế thành phố phối hợp các ngành chức năng chủ động xây dựng kế hoạch triển khai biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, luôn chuẩn bị sẵn sàng phương án, kịch bản để phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm; không để cơ sở không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm hoạt động. Khi xảy ra ngộ độc thực phẩm kịp thời chăm sóc, điều trị ca bệnh; công bố kết quả kiểm nghiệm các mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm.

Các cơ quan, đơn vị liên quan thông tin, tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, phòng ngừa và xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm. MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tích cực giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh, an toàn thực phẩm...