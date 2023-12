TAND huyện Đại Lộc thụ lý 429 vụ án ly hôn và gia đình trong năm 2023

(QNO) - Trong năm 2023, TAND huyện Đại Lộc đã thụ lý 698 vụ, việc các loại. Trong đó, TAND huyện đã thụ lý 429 vụ án hôn nhân và gia đình, tăng 49 vụ so với năm 2022, đã giải quyết, xét xử 415 vụ việc.

Kỳ họp lần thứ 16 của HĐND huyện Đại Lộc khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét báo cáo kết quả xét xử của TAND huyện năm 2023. Ảnh: H.L

Năm 2023, TAND huyện đã xét xử và giải quyết 622 vụ, việc trong tổng số 698 vụ, việc các loại án thụ lý, đạt tỷ lệ 89,5%; chuyển án cho tòa án khác thụ lý theo thẩm quyền 3 vụ. Số vụ việc TAND huyện thụ lý trong năm 2023 tăng 127 vụ việc so với cùng kỳ năm 2022.

Số vụ án hình sự thụ lý 81 vụ với 168 bị cáo, tăng 13 vụ, 6 bị cáo so với năm 2022, tỷ lệ tăng 19,1%. Án tranh chấp dân sự tòa thụ lý là 173 vụ, việc, tăng 67 vụ, việc so với cùng kỳ đã giải quyết và xét xử 118 vụ, đạt tỷ lệ 69%. Trong năm, TAND huyện đã thụ lý 429 vụ án hôn nhân và gia đình, tăng 49 vụ so với năm 2022.