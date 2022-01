(QNO) - Với thông điệp "Đồng hành khách hàng vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19", Công ty Điện lực Quảng Nam đã gửi tặng 130 thẻ bảo hiểm an toàn điện cho khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, làm việc trong môi trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn điện.

Tặng thẻ bảo hiểm an toàn điện cho khách hàng. Ảnh: T.LỘ

Thẻ bảo hiểm an toàn điện có giá trị sử dụng trong vòng 1 năm. Người sử dụng thẻ được chi trả mức bảo hiểm trị giá 40 triệu đồng đối với trường hợp tai nạn điện dẫn đến chết, thương tật thân thể hoặc người có hành động cứu người, tài sản bị tai nạn dẫn đến chết hoặc bị thương.

Dịp này, Công ty Điện lực Quảng Nam cũng phát tờ rơi tuyên truyền an toàn, tiết kiệm điện, tặng 540 ấn phẩm "Cẩm nang tiết kiệm điện" và 280 quyển vở tuyên truyền tiết kiệm điện cho các trường học và khách hàng trên địa bàn tỉnh.