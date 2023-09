Tặng bằng khen 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong đợt thi đua cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

(QNO) - Chiều nay 28/9, UBND tỉnh tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao bằng khen cho 5 tập thể. Ảnh: TÂM ĐAN

Cụ thể, 5 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen gồm:

UBND huyện Nông Sơn;

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao bằng khen cho ông Nguyễn Mạnh Thành Công - Phóng viên Báo Quảng Nam. Ảnh: TÂM ĐAN

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen các cá nhân. Ảnh: TÂM ĐAN

Ngày 24/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm hướng dẫn nhân dân cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo Công an tỉnh, đến ngày 25/9, toàn tỉnh đã tạo lập 867.550 hồ sơ với 688.005 tài khoản định danh điện tử; đã kích hoạt 578.639/738.291 tài khoản trên chỉ tiêu được giao (đạt 78,38 %).

UBND xã Đại Đồng (Đại Lộc); UBND xã Bình Lãnh (huyện Thăng Bình); Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh; Công an xã Tiên Châu (huyện Tiên Phước).Về cá nhân gồm có Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Phạm Như Phi - Chánh Văn phòng Sở Nội Vụ; ông Nguyễn Hoàng Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; bà Nguyễn Thị Minh Nam - Chủ tịch UBND xã Đại Thạnh (Đại Lộc); bà Bùi Thị Bích Hạnh - Chủ tịch UBND xã Quế Lưu (Hiệp Đức); ông Nguyễn Mạnh Thành Công - Phóng viên Báo Quảng Nam; Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh; Thượng tá Trương Công Thái - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh; Đại úy Lê Xuân Đài - Phó Đội trưởng, Công an huyện Nông Sơn; Thiếu tá Nguyễn Thành Lương - Phó Trưởng Công an thị trấn Đông Phú (Quế Sơn).