Tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Tại TP.Hội An vừa diễn ra hội thảo tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Đông đảo đại biểu và trẻ em tham gia hội thảo về tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại Hội An, Ảnh: PHAN SƠN. Đông đảo đại biểu và trẻ em tham gia hội thảo về tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng tại Hội An, Ảnh: PHAN SƠN.

Hội thảo do Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An tổ chức. Tham dự hội thảo có đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh; đại biểu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xã phường và đại diện trẻ em trên địa bàn TP.Hội An.

Hội thảo tập trung đánh giá công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong thời gian qua; thực trạng bạo lực và xâm hại trẻ em trên môi trường mạng hiện nay, qua đó giúp trẻ em hiểu biết về nguy cơ, mặt trái của internet, kỹ năng, kiến thức sử dụng internet đảm bảo an toàn.

Đồng thời định hướng, cung cấp thông tin cho các cấp ủy đảng, chính quyền về triển khai chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”. Các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng trong thời gian đến.

Được biết, thời gian qua, TP.Hội An chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em; kiến thức, kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em. Năm 2023, trên địa bàn thành phố không có trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bị tai nạn thương tích.