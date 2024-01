Tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn điện

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn điện.

Đưa chương trình tuyên truyền, phổ biến vào trong nhà trường để giáo dục học sinh nhận biết được các mối nguy hiểm, rủi ro nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện.

Cụ thể, Công ty Điện lực Quảng Nam, Truyền tải điện Quảng Nam chủ động phối hợp với chính quyền địa phương nơi có công trình lưới điện trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho hành lang lưới điện cao áp và tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn hành lang lưới điện cao áp, nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn điện.

Tăng cường tuần tra, kiểm tra hệ thống lưới điện nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện.

Sở Công Thương được yêu cầu phối hợp với đơn vị điện lực, Truyền tải điện Quảng Nam và các ngành, địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành các quy định về an toàn hành lang lưới điện cao áp; đồng thời theo dõi việc thực hiện các quy định về an toàn hành lang lưới điện cao áp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền.