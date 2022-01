Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19

(QNO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 36 về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (ảnh minh họa). Ảnh: VGP

Chỉ thị nêu rõ, dịch Covid-19 ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và mối quan hệ xã hội của trẻ em. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em bị nhiễm vi rút SARS-CoV-2, nhiều trẻ em mồ côi, rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, không nơi nương tựa, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, gia đình ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học tập của trẻ em.

Để khắc phục hậu quả trước mắt và lâu dài của dịch Covid-19 đến trẻ em với quan điểm bảo vệ tốt nhất, hạn chế tối đa những tác động xấu đến trẻ em, Thủ tướng yêu cầu Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các bộ ngành đề xuất chính sách, giải pháp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng Covid-19 nói riêng bảo đảm đúng quy định của pháp luật; chú trọng việc trẻ em được chăm sóc bởi người thân thích.

Nghiên cứu, xây dựng chương trình khắc phục hạn chế, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đối với trẻ em như chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội, chăm sóc trẻ em mồ côi nhằm bảo đảm sự phát triển toàn diện của trẻ em. Củng cố hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho trẻ em; tăng cường truyền thông để phát huy vai trò xã hội và cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19.

Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch và đẩy mạnh thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo việc điều trị và chăm sóc trẻ em bị nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng bởi Covid-19.

Bộ GD-ĐT tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 24 ngày 3.9.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng GD-ĐT; hướng dẫn gia đình trong việc phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm an toàn, hiệu quả khi học trực tuyến; bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường học.

Bộ VH-TT&DL phát huy vai trò của gia đình trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19; hướng dẫn tập luyện thể dục - thể thao, rèn luyện thể chất và tinh thần để bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho trẻ em và gia đình trong dịch Covid-19.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình “Sóng và máy tính cho em”

Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và truyền thông tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình “Sóng và máy tính cho em”; hướng dẫn cơ quan báo chí, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trên môi trường mạng phổ biến kiến thức, kỹ năng về các hoạt động hỗ trợ thể chất và tinh thần phù hợp với trẻ em, góp phần chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội và phòng chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng, phổ biến rộng rãi các chương trình dạy học trên truyền hình; các chuyên mục phổ biến kiến thức, kỹ năng, hoạt động rèn luyện thể chất và tinh thần cho trẻ em và gia đình; giáo dục, hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho trẻ em, bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích trẻ em; tuyên truyền, vận động xã hội tham gia chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19.

Tổ chức điều trị và chăm sóc cho trẻ em nhiễm Covid-19

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho trẻ em tại địa phương. Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, an toàn, hiệu quả cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tổ chức điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 và ảnh hưởng bởi Covid-19. Thực hiện chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em bị ảnh hưởng Covid-19.

Các địa phương phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em; truyền thông, vận động, huy động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật.