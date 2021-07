Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông

Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) vừa tiến hành kiểm tra đột xuất công tác quản lý đào tạo, sát hạch lái xe, quy chuẩn trung tâm sát hạch lái xe, công tác tổ chức sát hạch lái xe cơ giới đường bộ đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Phú Ninh và Trường Cao đẳng công nghệ Quảng Nam (nay thuộc Trường Cao đẳng Quảng Nam).

Qua kiểm tra cho thấy, cả 2 đơn vị này đã tự ý điều chỉnh khung giờ học không đúng như kế hoạch đào tạo đã đăng ký và không báo cáo Sở GTVT. Sở GTVT đã có văn bản phê bình, chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị cam kết không để xảy ra trường hợp tương tự, đồng thời có hình thức xử lý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những thiếu sót, sai phạm nêu trên.

Từ ngày 4.5.2021 đến nay, Thanh tra Sở GTVT cử lực lượng tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các bến thủy nội địa, bến xe khách, các tuyến xe buýt nội tỉnh, xe đưa đón khách tại sân bay Chu Lai, xe hợp đồng, xe chạy tuyến cố định đi các tỉnh khác, xe taxi.

Kiểm tra 37 phương tiện vận chuyển hành khách bằng xe buýt, xe tuyến cố định trên đường nội tỉnh cho thấy, nhà xe có trang bị bình sát khuẩn, thực hiện khoảng cách, người điều khiển, nhân viên và hành khách có đeo khẩu trang theo quy định. Tuy nhiên, hầu hết lại chưa thực hiện việc dán mã QR tại điểm kiểm dịch trên các phương tiện.

Thống kê 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Sở GTVT đã lập biên bản 118 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và đường thủy; xử phạt hơn 820 triệu đồng (đường bộ 108 trường hợp với hơn 765 triệu đồng); tước 31 giấy phép lái xe, chứng chỉ hành nghề có thời hạn.

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố đã tiếp nhận 54.089 hồ sơ xe; bao gồm đăng ký mới 24.293 mô tô, 2.374 ô tô, đăng ký tạm 15.589 ô tô…

Trong đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tiếp nhận 25.455 hồ sơ xe; cấp đổi biển số vàng 1.472 trường hợp; cấp đổi 304 giấy phép lái xe cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương; kiểm định an toàn kỹ thuật 160 xe ô tô trong lực lượng công an nhân dân; cấp giấy phép ưu tiên cho 35 phương tiện.

Như vậy, tổng số phương tiện cơ giới đường bộ hiện đang đăng ký, quản lý trên địa bàn tỉnh là 1.101.210 xe (50.767 ô tô, 1.050.443 mô tô).