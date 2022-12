Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân

Tập huấn công tác điều tra với người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật

T.CÔNG - M.TUẤN | 01/12/2022 - 17:39

(QNO) - Sáng nay 1/12, Công an Quảng Nam khai giảng lớp tập huấn công tác điều tra với trẻ em và người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật; công tác phòng, chống tội phạm mua bán người cho hơn 240 cán bộ, chiến sĩ làm công tác điều tra của công an các địa phương, công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.