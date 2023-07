Tăng cường phối hợp bảo vệ công trình thủy điện Sông Tranh 2

(QNO) - Sáng 25/7, Công ty Thủy điện Sông Tranh và Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Công an huyện Bắc Trà My cùng công an các xã liên quan giao ban công tác bảo vệ công trình thủy điện Sông Tranh 2 trong quý II và triển khai nhiệm vụ quý III/2023.

Ông Trần Nam Trung - Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh phát biểu tại hội nghị giao ban sáng 25/7. Ảnh: X.L

Quý II/2023, an ninh trật tự khu vực Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 tương đối ổn định; còn xảy ra một số trường hợp mất cắp tài sản, gây mất an ninh trật tự khu vực đập chính và được công an xã phối hợp lực lượng bảo vệ giải quyết kịp thời. Trong các ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, công trình thủy điện Sông Tranh 2 được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Quang cảnh hội nghị giao ban. Ảnh: X.L

Tại hội nghị, các đơn vị nhất trí trong quý III/2023 tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm và phối hợp tốt hơn trong bảo vệ tài sản công trình thủy điện Sông Tranh 2; theo dõi, giám sát, báo cáo kịp thời các tình huống, góp phần sản xuất điện năng an toàn, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong năm 2023.