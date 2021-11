Tăng tốc độ 1km/giờ sẽ tăng 4 - 5% nguy cơ tai nạn chết người

Con số nêu trên được chuyên gia đưa ra tại Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực quản lý an toàn giao thông (ATGT) và công tác truyền thông về đảm bảo trật tự ATGT cấp tỉnh, huyện năm 2021 do Ủy ban ATGT quốc gia vừa tổ chức.

Theo các chuyên gia về ATGT, có 5 yếu tố nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến tốc độ, uống rượu bia khi lái xe, mũ bảo hiểm, dây an toàn, ghế chuyên dụng cho trẻ em trên xe.

Nguy cơ TNGT tăng đáng kể, thậm chí cấp số mũ khi tốc độ phương tiện tăng. Chẳng hạn, cứ tăng tốc độ 1km/giờ sẽ tăng 3% tai nạn gây thương tích, tăng 4 - 5% tai nạn chết người.

Tốc độ phương tiện càng cao, nguy cơ thương vong cho người đi bộ càng lớn (tăng 20% nếu tốc độ 50km/giờ, 80km/giờ sẽ tăng lên 60%). Ngược lại, giảm chỉ 5% tốc độ trung bình có thể giảm 30% số ca TNGT chết người.

Uống rượu, bia rồi lái xe sẽ tăng cao khả năng dẫn đến TNGT. Thực thi nghiêm túc pháp luật về cấm uống rượu, bia khi lái xe có thể giảm 20% tử vong. Trong khi đó, nếu đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ giảm tới 40% nguy cơ tử vong và 70% thương tật nặng.

Đối với ô tô, các vụ tai nạn thường xuyên và nghiêm trọng nhất xảy ra do tác động từ phía trước lên người ngồi trên xe không thắt dây an toàn là bị ở đầu, sau đó là phần ngực và bụng. Nếu thắt dây an toàn, thương vong sẽ giảm lên tới 50% đối với người ngồi ghế trước, 75% đối với người ngồi ghế sau.

Chuyên gia ATGT cũng cho biết, trẻ em được ngồi ghế chuyên dụng phù hợp chắc chắn giảm đáng kể nguy cơ thương vong so với trẻ ngồi trong ô tô không có ghế chuyên dụng, cũng như so với trẻ em chỉ sử dụng dây an toàn của người lớn.

Việc sử dụng ghế chuyên dụng trên ô tô có thể giảm ít nhất 60% nguy cơ tử vong. Đối với trẻ 8 - 12 tuổi, sử dụng ghế chuyên dụng sẽ giảm 19% tỷ lệ thương tật so với chỉ sử dụng dây an toàn của người lớn.

Theo ông Lê Ngọc Sơn - Phó Chánh Thanh tra phụ trách ATGT (Thanh tra Sở Giao thông vận tải), những thông tin mà các chuyên gia cung cấp tại cuộc hội thảo rất hữu ích, đây là cơ sở để cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền có trọng tâm trong thời gian tới. Trước mắt, Ban ATGT tỉnh sẽ lồng ghép tuyên truyền vào các hoạt động nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” (ngày 21.11.2021).