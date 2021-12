Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Bắc Trà My: Sạt lở núi ở Trà Giác, chia cắt giao thông lên các xã vùng cao

NGUYỄN BÌNH | 01/12/2021 - 10:20

(QNO) - Ông Nguyễn Hồng Vương - Trưởng phòng NN&PTNT, Phó ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Trà My cho biết, sáng sớm nay 1.12, một quả đồi đã sạt lở tràn lấp quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Giác, chia cắt giao thông lên các xã vùng cao của Bắc Trà My và Nam Trà My.