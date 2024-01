"Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" ở Hội An

Chiều 24/1, tại Công viên Hội An, UBND thành phố, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) và Phòng LĐ-TB&XH Hội An phối hợp tổ chức chương trình gặp mặt trao quà trẻ em và đoàn viên - người lao động (ĐV-NLĐ) khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, với chủ đề “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”.

Nhiều phần quà tết được trao đến trẻ em và đoàn viên - người lao động TP.Hội An. Ảnh: Q.H

Ông Nguyễn Đình Hòa - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hội An cho biết, những ngày qua, các cấp công đoàn tại Hội An đã tập trung huy động nguồn lực để tổ chức hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV-NLĐ và nhân dân; góp phần để mọi nhà đón tết vui tươi, ấm áp.

“Đến nay, hầu hết công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn đã huy động tối đa các nguồn lực để chuẩn bị hàng nghìn xuất quà tết trao gử đến ĐV-NLĐ. Trong đó, ưu tiên trẻ em và ĐV-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn” - ông Hòa nói.

Với phương châm “Tất cả ĐV-NLĐ đều có tết”, cùng với các tiết mục văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng, chương trình gặp mặt “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” đã trao 30 suất quà tặng con ĐV-NLĐ khó khăn do Tổ chức CHIA hỗ trợ, mỗi suất 500 nghìn đồng; Phòng LĐ-TB&XH thành phố trao 50 suất quà tặng trẻ em có hoàn cành khó khăn; LĐLĐ thành phố trao 369 suất, mỗi suất 500 nghìn đồng hỗ trợ ĐV-NLĐ.

Thay mặt cháu đến nhận quà tết tại Công viên Hội An, cô Mai Thị Em, ở thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, bày tỏ: “Cô rất mừng, cảm ơn thành phố đã tạo điều kiện cho cháu con thêm niềm vui trong những ngày tết sắp tới. Khó khăn được chia sẻ là niềm vui lớn rồi!”.

Đến nay, LĐLĐ TP.Hội An cũng đã tổng hợp danh sách 30 trường hợp con của ĐV-NLĐ và 35 ĐV-NLĐ đề nghị LĐLĐ tỉnh trao quà hỗ trợ dịp Tết Giáp Thìn, mỗi suất 1 triệu đồng.

“Năm nay, Hội An tổ chức rất nhiều hoạt động vui xuân đón tết nhưng chủ yếu là các hoạt động dành cho những hộ gia đình khó khăn, chia sẻ những tình cảm yêu thương trong cộng đồng, tạo sự an lành và niềm tin trong nhân dân, hướng tới một thành phố sinh thái - văn hóa - du lịch với 3 tiêu chí là thịnh vượng - hấp dẫn - sống tốt với 5 mục tiêu đặt ra là phúc lợi, an sinh, an toàn, sức khỏe và hạnh phúc cho nhân dân” - ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An chia sẻ.