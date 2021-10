Thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 tại Phước Sơn

(QNO) - Sáng nay 20.10, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch và khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Đoàn công tác động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đèo Lò Xo. Ảnh: LÊ THANH VY

Theo báo cáo nhanh của huyện Phước Sơn, tính đến 17 giờ ngày 19.10, toàn huyện có 176 trường hợp F0, cách ly tập trung 941 người, theo dõi sức khỏe tại nhà 2.122 người. Đến nay đã lấy 4.480 mẫu xét nghiệm và đang tích cực vận động nhân dân các xã Phước Chánh, Phước Lộc, Phước Hiệp thực hiện xét nghiệm và tiêm vắc xin.

Tại những nơi đến thăm, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung chia sẻ khó khăn và tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung đề nghị Phước Sơn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tập trung công tác an dân, an sinh xã hội và an ninh trật tự; tiếp tục tuyên truyền để người dân không hoang mang, lo lắng vì bị nhiễu thông tin về dịch bệnh.