Thăm hỏi công an xã bị thương khi làm hồ sơ cấp căn cước công dân lưu động

(QNO) - Trên đường làm nhiệm vụ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động, một cán bộ Công an xã Trà Cang (Nam Trà My) không may bị tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị.

Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quà người thân đang chăm sóc Thiếu úy Nguyễn Hồng Lĩnh tại bệnh viện. Ảnh: Q.H

Chiều 28/5, Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng đại diện các phòng nghiệp vụ đến thăm hỏi, tặng quà động viên Thiếu úy Nguyễn Hồng Lĩnh - cán bộ Công an xã Trà Cang bị thương khi làm nhiệm vụ, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Võ Thị Trinh chia sẻ cùng gia đình và động viên Thiếu úy Nguyễn Hồng Lĩnh yên tâm điều trị vết thương, nhanh chóng bình phục; đồng thời biểu dương Thiếu úy Lĩnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ trong công tác làm thủ tục cấp CCCD cho nhân dân.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD trên địa bàn huyện Nam Trà My, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện phối hợp Công an xã Trà Cang thu nhận hồ sơ lưu động tại nhà cho công dân trên địa bàn xã.

Sáng 27/5, khi Thiếu úy Nguyễn Hồng Lĩnh chở máy móc, thiết bị làm CCCD lưu động từ thôn 1 đến thôn 4 (xã Trà Cang) thì gặp đoạn đường cua, nhiều đá sỏi khiến mất tay lái, xe lao xuống dốc. Thiếu úy Lĩnh bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam điều trị.