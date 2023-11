Thăm nạn nhân tai nạn giao thông tại Hội An, Núi Thành

(QNO) - Nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, ngày 8/11, Phó Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh - ông Lê Ngọc Sơn cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông tại TP.Hội An và huyện Núi Thành.

Ông Lê Ngọc Sơn trao tiền hỗ trợ cho bà Liên. Ảnh: C.T

Tại TP.Hội An, ông Lê Ngọc Sơn đã thăm hỏi, động viên và trao số tiền 2 triệu đồng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Liên (ở tổ đoàn kết số 3, thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà) bị tai nạn giao thông vào đầu năm 2023. Vụ tai nạn này khiến bà chấn thương nặng, giảm khả năng lao động.

Chồng bà Liên qua đời cách đây hơn 3 năm. Bà sống với đứa con trai duy nhất năm nay 29 tuổi. Tuy nhiên, con trai của bà có vấn đề về thần kinh, suốt ngày đi ngoài đường. Để kiếm tiền sinh sống qua ngày, mỗi sáng sớm, bà gắng sức đạp xe đạp xuống tận chợ Hội An rửa chén bát, phụ bán cho quán bún.

Hai mẹ con bà Liên sống trong ngôi nhà xuống cấp nặng. Ảnh: C.T

Tại huyện Núi Thành, đoàn công tác đã đến thăm gia đình ông Đặng Văn Phụng (năm nay 40 tuổi), trú thôn Phú Vinh, xã Tam Hòa. Ông Phụng hiện ở với mẹ già cùng 2 người con gái (ông Phụng và vợ ly hôn cách đây khoảng 10 năm).

Mẹ của ông Phụng lấy thuốc giảm đau cho con uống hằng ngày. Ảnh: C.T

Ông Phụng đã 2 lần bị tai nạn giao thông; riêng vụ tai nạn xảy ra cách đây 6 năm khiến ông nằm bệnh viện nhiều tháng trời. Bác sĩ phải phẫu thuật lấy não của anh ra nuôi bên ngoài.

Sau khi xuất viện, sức khỏe ông suy giảm đáng kể, thần kinh bị ảnh hưởng nặng. Nhiều lúc, mẹ ông phải săn sóc, lo chuyện ăn uống, dùng thuốc. Cuộc sống gia đình dựa vào ông là trụ cột vốn đã khó, nay càng khó khăn hơn.

Trao bảng tượng trưng số tiền mà ông Lê Hùng Anh hỗ trợ. Ảnh: C.T

Tham hỏi, động viên gia đình vượt qua khó khăn, ông Lê Ngọc Sơn thay mặt Ban An toàn giao thông tỉnh trao 2 triệu đồng hỗ trợ; đồng thời trao bảng tượng trưng số tiền 10 triệu đồng của ông Lê Hùng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BIN Corporation gửi tặng giúp đỡ ông Phụng.

Được biết, từ nay đến ngày 17/11, Ban ATGT tỉnh còn đi thăm 9 nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông khác tại các huyện Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Giang và Tiên Phước.

Ngoài hỗ trợ số tiền 2 triệu đồng/trường hợp; Ban An toàn giao thông tỉnh còn trao 10 triệu đồng cho hộ ông Hồ Văn Thoại trú tại thôn 1, xã Phước Hòa (Phước Sơn), là số tiền ông Lê Hùng Anh gửi hỗ trợ.