Thăng Bình lượng mưa lên đến 653mm

(QNO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa lớn, phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi cao hơn như Tam Kỳ 486mm, Thăng Bình 653mm, Kỳ Phú (Tam Kỳ) 424mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với trường gió Đông trên cao, chiều và đêm nay 23.10, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to. Từ trưa và chiều mai (24.10), mưa có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa từ 13 giờ ngày 23.10 đến 25.10 phổ biến từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm, các địa phương vùng tây bắc của tỉnh phổ biến 40 - 70mm.



Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam đề nghị các cấp, ngành, địa phương chỉ đạo phòng tránh tác hại do mưa cường độ lớn gây ra như sạt lở, lũ quét, lũ lụt và ngập lụt diện rộng.